Россиянам рассказали, к чему может привести новогоднее обжорство

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Переедание за новогодним столом чревато неприятными последствиями — от чувства тяжести и вздутия до болей в желудке и изжоги, а у людей с проблемами в ЖКТ и вовсе может привести к язвам, гастриту и панкреатиту. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ Татьяна Топчий. По ее словам, лучшее решение — это употребление пищи и алкоголя в меру.
«Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями», — отметила она», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем диетолог Елена Соломатина раскрыла, какая еда пагубно влияет мозговую деятельность. По ее словам, главный и основной враг для мозга — был и остается алкоголь.
«Распространенное заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — поделилась специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».Соломатина отметила, что следом за спиртным идут сладости, которые приводят к постепенному разрушению сосудов, потом трансжиры и фастфуд, способные привести к слабоумию и болезни Альцгеймера, а затем продукты с высоким гликемчическим индексом — способствуют быстрому повышению сахара в крови и такому же стремительному снижению.
Последним продуктом в списке диетолога стало подсолнечное масло.
«В составе этого продукта большое количество омега-6 жирных кислот, они полезны только в небольших количествах. Если заменять омегу-3 на полиненасыщенные жиры, это может спровоцировать нарушение функций головного мозга», — заключила Соломатина.Читайте также:
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