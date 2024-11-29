Россиянам рассказали, к чему может привести новогоднее обжорство

Переедание за новогодним столом чревато неприятными последствиями — от чувства тяжести и вздутия до болей в желудке и изжоги, а у людей с проблемами в ЖКТ и вовсе может привести к язвам, гастриту и панкреатиту. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДПРФ Татьяна Топчий. По ее словам, лучшее решение — это употребление пищи и алкоголя в меру.