Новой ферме в Павловском Посаде предоставили более 150 га земли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Три земельных участка общей площадью свыше 150 гектаров получило без торгов в аренду сроком на пять лет созданное месяц назад фермерское хозяйство в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба министерство имущественных отношений Московской области.
«На полученной в аренду земле фермерское хозяйство планирует выращивать озимую пшеницу и овёс. Работать будут в тандеме с крупным сельхозпроизводителем: компанией «Евсеевское», которая тоже занимается выращиванием зерновых культур и многолетних трав», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.В министерстве подчеркнули, что правом на получение в аренду или собственность государственной земли без торгов может воспользоваться как действующее фермерское хозяйство, так и только открывающееся. Заявка принимается через региональный портал госуслуг.
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