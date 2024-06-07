По итогам рейтинга АСИ Подмосковье является комфортной территорией для бизнеса

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей
Владимир Головнёв отметил, что рейтинг АСИ доказывает, что Подмосковье – комфортно для бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями с 2014 года и является инструментом по оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса.
Стоит отметить, что Московская область входит в топ лидеров рейтинга уже третий год.
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«Подмосковье за последние годы сделало огромный рывок по развитию удобных, понятых и доступных сервисов для бизнеса. Во многом этому способствовал переход «в цифру», появилась возможность решить многие вопросы «онлайн», экономя время и средства. Губернатор и команда Правительства Московской области уделяют большое внимание проблемам бизнеса и стараются найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона», — заключил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв.
Стоит отметить, что Московская область входит в топ лидеров рейтинга уже третий год.
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Мира Полтева