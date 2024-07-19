Новой подмосковной ферме передали около 200 га земли под овёс и пшеницу

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Почти 200 гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду фермерскому хозяйству, зарегистрированному в марте текущего года в деревне Петрушино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерскому хозяйству в пятилетнюю аренду предоставили четыре участка сельхозземли общей площадью 197 гектаров. Участки расположены в Павлово-Посадском городском округе», — говорится в сообщении.В этом году арендатор должен расчистить землю от деревьев и кустарника, а также провести пахотные работы. А будущей весной эта территория должна быть засеяна пшеницей и овсом.
Отмечается, что на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности в Московской области можно получить субсидию, которая покроет до 50% затрат. Заявки на эту субсидию принимаются ежегодно.
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