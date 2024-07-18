Подмосковье вышло в лидеры по числу производителей органической продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область по итогам первого полугодия вошла в тройку регионов-лидеров по числу сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Рейтинг представило Роскачество. Речь идёт об экологически чистых сельскохозяйственных товарах, сырье и продовольствии, изготовленных без применения синтетических добавок.
В числе подобных производителей в министерстве назвали многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР «Васильевское», ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» ООО «Коломенская ягода» и другие.
Читайте также:
Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту
На заводе крупнопанельного домостроения в Кашире создадут 300 рабочих мест
В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
«Развитие рынка органической продукции – важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, растениеводства, а также кофе. В целях популяризации этой области ведётся работа с товаропроизводителями», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
В числе подобных производителей в министерстве назвали многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР «Васильевское», ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» ООО «Коломенская ягода» и другие.
Читайте также:
Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту
На заводе крупнопанельного домостроения в Кашире создадут 300 рабочих мест
В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
Лора Луганская