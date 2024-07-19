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В Раменском запустили производство деревянных и бамбуковых жалюзи

19 июля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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На территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском городском округе запустили производство деревянных жалюзи. Объём выпускаемой продукции за счёт этого увеличила компания «Фирма «КАЛИТА», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания специализируется на проектировании и изготовлении солнцезащитных систем - жалюзи, рулонных и римских штор. В запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 млн рублей. Штат сотрудников расширен со 150 до 165 человек.
«Большая часть станков для производства деревянных жалюзи разработана и произведена компанией самостоятельно. В прошлом году в рамках проекта по технологической безопасности на территории предприятия инвестор запустил собственное производство оборудования. Благодаря этому «Фирме «КАЛИТА» удалось полностью отказаться от приобретения импортного оборудования. В Раменском компания запустила завод в ноябре 2021 года. Объем инвестиций в реализацию всего проекта превысил 500 млн рублей», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России. В каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.
«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний. Из-за высокой стоимости они недоступны для многих. Наша компания планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги. В качестве сырья мы выбрали легкий сорт древесины – павловнию и бамбук», – отметил коммерческий директор компании Игорь Бритвин.
Чтобы сократить брак и стоимость конечной продукции, на предприятии постарались максимально автоматизировать все производственные процессы.

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Россиян предупредили о подорожании товаров на маркетплейсах
Аналитик Анфиногенов: ожидается повышение цен на товары на маркетплейсах
19 июля 2024, 14:34

Фото: iStock/Tevarak

В России могут подорожать товары на маркетплейсах, предупредил аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Риск подорожания высок из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, рассказал он в беседе с «360».

Однако, аналитик убеждён, что сильного повышения цен ожидать не стоит. Он отметил, что это, скорее всего, будет «не так заметно».

Кроме того, эксперт оценил всю эту ситуацию как неясную. Создаётся ощущение, что маркетплейсы до этого момента торговали в теневой зоне, а теперь выходят в законодательное поле. Однако на самом деле это не так.

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#цены
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Названы самые востребованные профессии в России
РБК: работники в сфере продаж стали самыми востребованными в России
19 июля 2024, 11:34

Фото: IStock/David Gyung

В первые шесть месяцев 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты по продажам, следует из исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru, передает РБК.
Число опубликованных вакансий в этой сфере превысило 1 миллион. К числу наиболее востребованных специалистов отнесены также работники в сферах обслуживания сервисов, строительства, недвижимости, доставки и логистики.

При этом издание уточняет, что работодателям не хватает более «практичных» работников: водителей, продавцов, слесарей, сантехников, грузчиков.

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#работодатель
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Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Экономист Переславский: в августе может заметно подорожать бензин на АЗС
19 июля 2024, 02:50

Фото: istock / kckate16

Российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в беседе с «Прайм» рассказал, как это кажется на ценах на АЗС.
Эксперт напомнил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Нехватки горючего в регионах нет, но цены в оптовом звене достигли максимума с октября 2023 года. Это произошло из-за увеличения экспорта — цены за границей выше российских в два раза, поэтому производителям это выгодно.

Помимо этого, стоимость бензина толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак БПЛА. Следовательно, цены на заправках тоже начали расти, но пока в рамках инфляции.

Ускорение роста цен может произойти примерно через месяц, поэтому время на принятие решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, подытожил Переславский.

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#азс
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#цены
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Подмосковье вышло в лидеры по числу производителей органической продукции
18 июля 2024, 21:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область по итогам первого полугодия вошла в тройку регионов-лидеров по числу сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Рейтинг представило Роскачество. Речь идёт об экологически чистых сельскохозяйственных товарах, сырье и продовольствии, изготовленных без применения синтетических добавок.
«Развитие рынка органической продукции – важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, растениеводства, а также кофе. В целях популяризации этой области ведётся работа с товаропроизводителями», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
В числе подобных производителей в министерстве назвали многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР «Васильевское», ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» ООО «Коломенская ягода» и другие.

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#московская область
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Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту
Предприятие из Котельников повысит производительность труда на 16%
18 июля 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающая в Котельниках компания «АКТИО РУС» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания более 20 лет поставляет строительную технику и комплектующие. Благодаря реализации нацпроекта на предприятии планируют сократить время выполнения процессов на 30%, уменьшить незавершённое производство на 25% и повысить производительность труда сотрудников на 16%», – уточнили в министерстве.
Отмечается, что рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций региона проведёт диагностику производственных процессов и оптимизирует их без дополнительных затрат. В министерстве напомнили, что о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале ведомства.

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#мининвест мо
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#экономика
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#котельники
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На заводе крупнопанельного домостроения в Кашине создадут 300 рабочих мест
18 июля 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод крупнопанельного домостроения возводит на территории особой экономической зоны «Кашира» компания «Префабрика АГ», на предприятии будет создано 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На заводе будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Производственная мощность будущего завода составит около 240 тысяч квадратных метров в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Площадь главного корпуса завода составит около 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется построить складские, технические и административные помещения общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров.

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#кашира
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#строительство
#производство
#мининвест мо
#экономика
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Один из крупнейших производителей шампиньонов в России может быть признан банкротом
«Ъ»: Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства
18 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что с заявлением о банкротстве «Каширы» в арбитражный суд намерен обратиться Райффайзенбанк. У финансовой организации в залоге находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. квадратных метров. Согласно информации Российского аукционного дома, долг предприятия оценивается в 1,47 млрд. рублей.

Руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко пояснила, что «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации.

Напомним, грибная компания «Кашира» входит в топ-12 крупнейших производителей грибов и осуществляет свою деятельность в Подмосковье с 2007 года.

Ранее сообщалось, что компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство.

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В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
18 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/AntonMatveev

Производство запчастей для машиностроения запустит в Воскресенске компания «Сеал», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новое производство составит 59 миллионов рублей, запустить завод планируется в 2026 году. На первом этапе предприятие будет выпускать 24 наименования импортозамещающих запчастей», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она также сообщила, что благодаря новому производству в Воскресенке появится ещё около 20 рабочих мест.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили в аренду на льготных условиях участок площадью 6,4 га. Там построят производственное здание, склад и административный корпус.

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#воскресенск
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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РБК: Банки начали повышать ставки по дополнитиельной льготной ипотеке
18 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Evkaz

Российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что при выявлении «лишней» льготной ипотеки банк имеет полное право увеличить ставку по одной из них в соответствии с условиями и ограничениями ипотечных программ с господдержкой.

Однако отмечается, что такие случаи единичны, поскольку всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки по дополнительной льготной ипотеке. Правило «одна ипотека в одни руки» нарушается 0,1% клиентов.

Специалисты предлагают внимательно изучить условия ипотечных программ перед их оформлением, чтобы избежать неприятных сюрпризов и расходов.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.

Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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