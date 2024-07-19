В Раменском запустили производство деревянных и бамбуковых жалюзи

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском городском округе запустили производство деревянных жалюзи. Объём выпускаемой продукции за счёт этого увеличила компания «Фирма «КАЛИТА», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания специализируется на проектировании и изготовлении солнцезащитных систем - жалюзи, рулонных и римских штор. В запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 млн рублей. Штат сотрудников расширен со 150 до 165 человек.
Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России. В каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.
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«Большая часть станков для производства деревянных жалюзи разработана и произведена компанией самостоятельно. В прошлом году в рамках проекта по технологической безопасности на территории предприятия инвестор запустил собственное производство оборудования. Благодаря этому «Фирме «КАЛИТА» удалось полностью отказаться от приобретения импортного оборудования. В Раменском компания запустила завод в ноябре 2021 года. Объем инвестиций в реализацию всего проекта превысил 500 млн рублей», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России. В каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.
«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний. Из-за высокой стоимости они недоступны для многих. Наша компания планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги. В качестве сырья мы выбрали легкий сорт древесины – павловнию и бамбук», – отметил коммерческий директор компании Игорь Бритвин.Чтобы сократить брак и стоимость конечной продукции, на предприятии постарались максимально автоматизировать все производственные процессы.
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Лора Луганская