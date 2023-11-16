Новую молочную ферму планируют построить в Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В подмосковном Клину построят новую молочную ферму. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Молочно-товарная ферма полного цикла будет рассчитана на 6 000 дойных голов крупного рогатого скота.
Кроме этого, благодаря новому предприятию в округе появятся 850 новых рабочих мест для жителей Подмосковья.
Стоит отметить, что на ферме планируют обеспечить собственную сырьевую базу по производству кормов и воспроизводству стада.
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«Для реализации проекта инвестор задействует земельные участки общей площадью порядка 2 500 га, в том числе земли бывшего сельхозпредприятия ООО «Колхоз Петровский» на 1 100 га, также предприятие планирует получить землю в аренду без проведения торгов <…> », - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что на ферме планируют обеспечить собственную сырьевую базу по производству кормов и воспроизводству стада.
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Мира Полтева