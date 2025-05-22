Эксперт ответил, опустится ли курс доллара до 50 рублей

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Не стоит ожидать понижения доллара до 50-60 рублей, заявил порталу «Татар-информ» доктор экономических наук Игорь Кох. По словам эксперта, снижение американской валюты связано с улучшением внешнеполитической обстановки.
«Скорее всего, дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать. Иностранная валюта, конечно, еще может подешеветь на несколько рублей, но не глобально», — добавил профессор.Спикер заключил, что ослабление рубля будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Накануне Центробанк установил официальный курс доллара США ниже 80 рублей впервые с весны 2023 года.
Перед этим экономист Михаил Беляев рассказывал, что в течение года возможно плавное снижение рубля по отношению к доллару.
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