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Эксперт ответил, опустится ли курс доллара до 50 рублей

Кох: ждать, что доллар вновь подешевеет до 50 рублей не стоит
Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Не стоит ожидать понижения доллара до 50-60 рублей, заявил порталу «Татар-информ» доктор экономических наук Игорь Кох. По словам эксперта, снижение американской валюты связано с улучшением внешнеполитической обстановки.
«Скорее всего, дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать. Иностранная валюта, конечно, еще может подешеветь на несколько рублей, но не глобально», — добавил профессор.
Спикер заключил, что ослабление рубля будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Накануне Центробанк установил официальный курс доллара США ниже 80 рублей впервые с весны 2023 года.

Перед этим экономист Михаил Беляев рассказывал, что в течение года возможно плавное снижение рубля по отношению к доллару.

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Калганов: в России есть тенденции для сохранения пенсий
22 мая 2025, 18:07

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Сокращение работающего населения не вызовет полную отмену пенсий, заявил «Татар-информу» экономист Андрей Колганов. Он отметил, что проблема существует, ведь при старении населения меняется соотношение между пенсионерами и работающими людьми.
В частности, бремя содержания пожилых граждан ложится на все меньшее число работоспособных. Собеседник подчеркнул, что такая проблема есть во многих странах. При этом не совсем верно считать, что работающие вообще не смогут содержать пожилых, сказал экономист. Калганов назвал две противодействующие тенденции для сохранения пенсий.

«Во-первых, применяются меры, которые приводят к продлению срока трудовой активности пожилого поколения. Человек, достигающий пенсионного возраста, не всегда перестает работать. У нас сейчас в России треть лиц пенсионного возраста продолжает работать. Соответственно значительная часть пенсионеров способна создавать необходимые ресурсы для содержания своих неработающих сверстников», — прокомментировал он.

Суть второй тенденции в изменении в пользу стандартной модели демографической структуры населения. Калганов разъяснил, что удельный вес молодых граждан не выше, но и не ниже. Таким образом общая численность населения на том же уровне.

«И соотношение между работающим и неработающим населением фиксируется и перестает меняться в худшую сторону», — заключил Колганов.
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Экономист заявил о важности присвоения РФ суверенного рейтинга за границей
19 мая 2025, 18:21

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Присвоение России за границей суверенного рейтинга очень важно, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж дилера «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
Напомним, китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) впервые после начала СВО повысило суверенный кредитный рейтинг РФ до BBB g.

«Для России рейтинг имеет значение как определённое приглашение российским корпоративным эмитентам от Китая выходить с юаневыми облигациями на биржи Китая и Гонконга. Фондовый рынок и рубль этой новости пока не заметили, так как более важна геополитика», — пояснил Шнейдерман в разговоре с RT.

Он также добавил, что присвоенный рейтинг важен для России тем, что правительство и корпоративные эмитенты теперь смогут без трудностей выпускать облигации, номинированные в юанях, и размещать их на китайских биржах.

Тем временем в апреле рубль продолжил укрепляться к доллару уже пятый месяц подряд. Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в интервью Общественной Службе Новостей пояснил, с чем это связано.

«Во-первых, это сокращение импорта, которое наблюдается последнее время и является следствием жесткой денежно-кредитной политики. У людей есть деньги, но до потребительского рынка они не доходят, потому что уходят в банки на депозиты. Из-за того, что падает импорт, нет нужды в валюте, чтобы его закупать», — рассказал Зубец.

Кроме того, по словам эксперта, РФ в международной торговле использует бартерные схемы. Также есть ожидание примирения, после которого российские акции будут подниматься в цене. Зубец также предположил, что доллар сейчас хранить в России невыгодно, поэтому люди «несут свои заначки» в банки для получения дохода.

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В московском «Зарядье» состоится первая Международная ярмарка онлайн-продаж брендов из РФ
17 мая 2025, 11:45

Фото: iStock/ Inna Polekhina

17 мая в Москве в парке «Зарядье» пройдет первая Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, сообщила пресс-служба «Российского экспортного центра».
Организаторами ярмарки являются Министерство промышленности и торговли России, АО «Российский экспортный центр», Фонд «Росконгресс», Агентство стратегических инициатив и Правительство Москвы.

Пилотное мероприятие направлено на продвижение через крупные онлайн-платформы российской продукции на китайском рынке, который является одним из самых емких и перспективных. Ярмарка способствует укреплению и диверсификации торгово-экономических связей Российской Федерации и Китая.

Мероприятие в столичном парке пройдет в рамках программы по продвижению российской продукции под национальным брендом «Сделано в России».

Ранее сообщалось, что прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе.

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Аналитик объяснил, как подготовить финансовую подушку к пенсии
Аналитик Антонов: россиянам стоит откладывать деньги к пенсии
15 мая 2025, 18:21

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Чтобы на пенсии иметь доход, необходимо регулярно откладывать деньги в период трудового возраста. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Для формирования дополнительной пенсии важно сочетать дисциплину, диверсификацию и стратегический подход. Большая часть людей, по моим наблюдениям, готова тратить, но не сберегать средства», — приводит RT слова Антонова.

По его словам, необходимо откладывать всего 20—30% ежемесячного дохода и пользоваться финансовыми инструментами, которые обгоняют инфляцию. В этом случае накопленный капитал через некоторое время можно будет, например, потратить на покупку квартиры или вложиться в фонд недвижимости.

Кроме того, Минтруд сообщил, что в 2026 году самозанятые получат возможность оформлять больничный и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Некипелова пояснила, насколько это будет результативно.

«Нужно обратиться к психоэмоциональному портрету самозанятого человека — это человек, который находится на начальной ступени предпринимательской деятельности, он привык брать всю ответственность за себя в свои руки, мало надеясь на государство во многих вопросах», — отметила Некипелова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она считает, что самозанятым необходимо предложить выгодные условия, чтобы люди начали принимать участие в этой программе.

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#деньги
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#квартиры
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Эксперт Разуваев: Zara и другие бренды могут вернуться в Россию до 2027 года
15 мая 2025, 17:50

Фото: istockphoto / tupungato

Zara и другие международные бренды, покинувшие российский рынок, вполне могут вернуться раньше 2027 года — сразу после смягчения санкционного давления. Об этом агентству «Татар-информ» заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщала, что возвращение бренда ожидается не ранее 2027 года, а наиболее вероятная дата — 2029-й, писал ТАСС.

Однако Разуваев с этим не согласен. По его словам, высокая привлекательность российского рынка и курс рубля делают возврат западных компаний выгодным.

«Российский рынок очень большой, и к тому же аномально крепкий рубль выгоден для торговцев. Поэтому, я думаю, что возвращение ушедших брендов произойдёт раньше 2027 года. Может быть, даже в 2026-м, если не в конце текущего года», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что условия для возвращения иностранных брендов будут определяться российской стороной.

«Но я не думаю, что условия будут очень жёсткие, потому что мы заинтересованы быть частью глобальной экономики, чтобы у наших потребителей был выбор», — добавил экономист.

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