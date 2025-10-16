Объем просроченных кредитов в российских банках превысил 2,3 трлн рублей
Объем просроченных кредитов в российских банках достиг 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Скоринг бюро.
К началу октября 2025 года портфель проблемных долгов вырос на 489,7 миллиарда рублей с начала года — почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2024-го (302,4 млрд рублей).
За один сентябрь объем кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) увеличился на 68,4 миллиарда рублей, или на 3%. Наиболее заметный рост пришёлся на ипотеку — на 10,5%, а также на кредитные карты — на 3,1%.
При этом общий объем кредитов физлицам снизился на 9,1%, а количество новых договоров — на 7% в месячном выражении.
Руководитель аналитического направления «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что рост просрочки вынуждает банки сокращать риск-аппетиты и увеличивать резервы, что негативно влияет на прибыльность.Председатель правления ОТП Банка Илья Чижевский добавил, что спрос на кредиты среди населения остаётся низким.
