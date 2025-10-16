Пенсионерам с иждивенцами напомнили о праве на доплату к пенсии

16 октября 2025, 10:30

Фото: istockphoto / mars58

Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут оформить дополнительную выплату к страховой пенсии. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью RT.





По его словам, такая мера поддержки предназначена для тех, кто фактически обеспечивает уход за детьми, внуками, супругами или родителями, признанными нетрудоспособными. Размер надбавки зависит от числа иждивенцев и не превышает выплату за трёх человек.



В 2025 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8907 рублей 70 копеек. Соответственно, доплата за одного иждивенца — около 2969 рублей, за двух — 5939 рублей, за трёх — около 8907 рублей в месяц. Эти суммы указаны без учёта региональных коэффициентов.



Для оформления надбавки необходимо подать заявление и подтвердить факт нахождения иждивенца на обеспечении пенсионера в территориальном отделении Социального фонда России.



«Эта мера — важный элемент системы социальной поддержки. Она помогает пенсионерам, которые продолжают заботиться о своих близких, получать справедливую компенсацию за ответственность и труд, а государству — выполнять одну из ключевых задач социальной политики: защиту семей, где старшее поколение берёт на себя заботу о тех, кто не может позаботиться о себе сам», — отметил Якубовский.