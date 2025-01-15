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Юрист раскрыла, как не потерять деньги при покупке жилья

Юрист Мордас: при покупке жилья нужно оценить историю объектов у застройщика
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

При покупке жилья в новостройке следует придерживаться нескольких правил: рассматривать историю сдачи объектов застройщиком, изучать отзывы покупателей в социальных сетях, оценивать финансовое состояние компании и лично осматривать результаты ее работы. Об этом рассказала юрист Алена Мордас. Еще один важный критерий, который должен заставлять настораживаться, по ее мнению, — низкие цены, часто связанные с долгами или кассовым разрывом у застройщика.
«Профессионалы рынка недвижимости придерживаются простого правила: стоимость квадратного метра в схожих районах может варьироваться в пределах не более 5-7%», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стали известны районы Москвы с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Метриум», наиболее дорогое жилье находится в Хамовниках — в среднем 1,45 млн рублей за один квадратный метр. Второе место занимает Арбат — 1,13 млн в среднем за 1 кв.м.


«На третьей строчке расположилась Якиманка — 949,9 тыс. рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке представлен 421 лот», — отмечает издание.
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В Красногорске провели исторические чтения ко Дню российской печати
15 января 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В краеведческой студии Красногорска прошли исторические чтения по случаю Дня российской печати. Мероприятие позволило окунуться в историю выпуска газет, узнать о жизни города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участникам представили вырезки из газет «Красногорский рабочий», «Авангард» и «Красногорские вести». Они узнали, как трудились жители деревни Путилково в совхозе «Красногорский» в 1955-1957 годах, о программах телепередач, которые транслировали всего на двух телеканалах в 1984 и 1985-м», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Особенно интересными оказались статьи, посвящённые открытию Центра культуры и досуга «Отрада» в 2011 году и краеведческой студии в 2016-м. Участники встречи поделились своими воспоминаниями, листая альбомы со старыми вырезками из газет.

Завершились исторические чтения чаепитием. Мероприятие стало настоящим праздником для любителей истории и краеведения.

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#московская область
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В 21 регионе РФ снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане
РКН: повреждение кабеля в Татарстане вызвало снижение скорости интернета
15 января 2025, 18:00

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В Татарстане поврежден волоконно-оптический кабель связи, что вызвало снижение скорости интернета у 3,8 млн россиян. Об этом сообщает Роскомнадзор.
Уточняется, что обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

По данным ведомства, ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск. Причина, из-за которой был поврежден кабель, не раскрывается.

Напомним, во вторник, 14 января, массовый сбой в работе крупнейших российских операторов связи наблюдался около 17:00 мск. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов.

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#роскомнадзор
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Умер брат актрисы Светланы Немоляевой артист балета Всеволод Немоляев
15 января 2025, 17:57

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Москве умер родной брат знаменитой актрисы Светланы Немоляевой Всеволод Немоляев. 87-летний артист и режиссёр балета Государственного академического Большого театра России скончался от остановки сердца.
В ноябре прошлого года Всеволод Владимирович неудачно упал у себя дома в квартире на улице Черняховского и ударился головой, напоминает телеграм-канал SHOT. Тогда он поскользнулся и влетел затылком в стеклянный шкаф в прихожей. То падение, к счастью, обошлось без серьёзных последствий.

В 14 лет Всеволод Немоляев станцевал свою первую партию — Санчо Пансы в балете «Дон Кихот».За 55 сезонов в Большом театре он участвовал в самых разных спектаклях, среди них — «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 1979 году завершил карьеру танцовщика и возглавил мужскую группу кордебалета театра. В театре Немоляев работал с 1956 года.

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#балет
#артист
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 27-30 января
15 января 2025, 17:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится с 27 по 30 января из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Изменения коснутся поездов МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково, а также поездов на участке между Москвой и Клином и Тверью и Лихославлем. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, у части будет сокращено количество остановок на маршруте, а некоторые временно отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте МТППК или через приложение «РЖД Пассажирам».

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В Госдуме рассказали, как получить пенсионные баллы
Депутат Бессараб: пенсионные баллы не может купить любой желающий
15 января 2025, 17:30

Фото: istockphoto/shurkin_son

Пенсионные баллы не может купить любой желающий, такая возможность есть только у работающих граждан, у которых перед выходом на пенсию их не достает. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Татар-информом».
«Здесь нужно подходить индивидуально: для одних, например, при отсутствии одного-двух баллов, проще будет докупить ИПК (индивидуальные пенсионные коэффициенты), для других лучше продолжить работать для накопления нужных показателей», — пояснила парламентарий.
Бессараб подчеркнула, что покупка пенсионных баллов — это дорогая возможность, в 2025 году минимальный взнос достигает почти 60 тысяч рублей.

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#доходы
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Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья объяснили, почему птиц нельзя кормить хлебом
15 января 2025, 17:29

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона предупредили: кормление птиц хлебом может нанести вред крылатым обитателям парков и улиц.
По словам экспертов, хлебобулочные изделия не содержат в себе необходимые микроэлементы для поддержания здоровья.

Кроме того, хлеб может вызвать дисбактериоз и расстройства желудка. К тому же, когда продукт попадает в организм птицы, у неё начинается брожение и создаётся благоприятная среда для размножения паразитов и вредных бактерий.

Вместо хлеба рекомендуется использовать специальный корм, который можно найти в автоматах в скверах и на улицах. Однако специалисты советуют не кормить птиц слишком часто, чтобы не нарушать их природный инстинкт и не создавать зависимости от человека.

Также стоит помнить, что оставшаяся пища может загрязнять водоемы и ухудшать экологическую обстановку.

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Стало известно, какие регионы хотят участвовать в исламском банкинге
Депутат Аксаков: еще четыре региона заинтересовались исламским банкингом
15 января 2025, 17:19

Фото: iStock/ultramarine5

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что еще четыре региона заинтересовались в эксперименте по исламскому банкингу с отказом от нехаляльных операций. Об этом он сообщил в беседе с «Татар-информом». По его данным, это Чувашия, Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.
«Знаю, что в участии в эксперименте заинтересованы Чувашия, Ингушетия, а также Крым и Кабардино-Балкария. Считаю, что вопрос об их участии в программе целесообразно рассмотреть в ближайшее время», – отметил парламентарий.
Напомним, эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, начался в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года.

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В Госдуме призвали увеличить получаемую сумму остатка маткапитала
Депутат Чаплин: нужно увеличить доступную к получению сумму остатка маткапитала
15 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT призвал увеличить доступную к получению сумму остатка материнского капитала, которая сейчас составляет 10 тысяч рублей. По его мнению, разрешенную к снятию часть денег, оставшихся после траты основной суммы, нужно сделать большей, чтобы родители могли их потратить на нужды детей.
«По словам парламентария, подобные «пробелы» в законе нужно устранить, чтобы и такая помощь посредством маткапитала стала доступной», — отмечает RT.
Тем временем экономист Василий Колташов раскритиковал другую озвученную в Госдуме инициативу. В разговоре с Общественной Службой Новостей он назвал популистским подходом и издевательством идею распределять часть доходов от экспорта природных ресурсов среди населения.
«Дело в том, что среди многих наших граждан эти идеи вызывают приятную дрожь. Но так никто делать не будет, потому что существует прорва расходов. Сейчас бюджет едва держится с небольшим дефицитом, правительственный долг остается прежним. Конечно, такое распределение средств неразумно», — пояснил эксперт.
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#запрет
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Самыми выгодными вакансиями для пенсионеров стали врач, логист и ветеринар
15 января 2025, 17:06

Фото: iStock/Inside Creative House

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров стали врач общей практики, менеджер по логистике, помощник главбуха и ветеринар. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков «Работы.ру». Работодатели готовы предложить по этим позициями, как отмечается, от 200 до 250 тысяч рублей в месяц.
«Также от 190 тыс. рублей в месяц предлагают получать повару-бригадиру на вахте в Красноярском крае, а электрогазосварщик/сварщик в Подольске с опытом работы от года может получать от 180 тыс. рублей в месяц, рассказали специалисты», — пишет RT, ознакомившееся с результатами исследования.
Вместе с тем россиянам советуют хранить на вкладах не менее трети от своих сбережений. Об этом рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, это вложение станет подушкой безопасности на случай непредвиденных ситуаций.
«Например, если вы боитесь потерять хотя бы копейку из ваших сбережений, лучший вариант для вас — хранить деньги на депозите и не инвестировать вообще, тем более что в следующем году процентные ставки еще долго будут оставаться высокими», — добавил эксперт.
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