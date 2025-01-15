Юрист раскрыла, как не потерять деньги при покупке жилья

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При покупке жилья в новостройке следует придерживаться нескольких правил: рассматривать историю сдачи объектов застройщиком, изучать отзывы покупателей в социальных сетях, оценивать финансовое состояние компании и лично осматривать результаты ее работы. Об этом рассказала юрист Алена Мордас. Еще один важный критерий, который должен заставлять настораживаться, по ее мнению, — низкие цены, часто связанные с долгами или кассовым разрывом у застройщика.
«Профессионалы рынка недвижимости придерживаются простого правила: стоимость квадратного метра в схожих районах может варьироваться в пределах не более 5-7%», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем стали известны районы Москвы с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Как сообщают «Известия» со ссылкой на «Метриум», наиболее дорогое жилье находится в Хамовниках — в среднем 1,45 млн рублей за один квадратный метр. Второе место занимает Арбат — 1,13 млн в среднем за 1 кв.м.
«На третьей строчке расположилась Якиманка — 949,9 тыс. рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке представлен 421 лот», — отмечает издание.Читайте также:
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