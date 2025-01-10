Риелтор раскрыла, стоит ли ожидать роста цен на жилье в 2025 году

Роста цен на недвижимость в 2025 году ожидать не стоит из-за низкого спроса. Об этом заявила член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По ее мнению, вместе с тем не будет и снижения цен или массовых распродаж.