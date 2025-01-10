Риелтор раскрыла, стоит ли ожидать роста цен на жилье в 2025 году

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Роста цен на недвижимость в 2025 году ожидать не стоит из-за низкого спроса. Об этом заявила член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. По ее мнению, вместе с тем не будет и снижения цен или массовых распродаж.
«Роста стоимости недвижимости ждать не стоит, потому что спрос будет достаточно слабый. Но снижения цен и массовых распродаж, я считаю, тоже не будет. Сдерживающим фактором послужит увеличивающаяся себестоимость квартир. То есть инфляция также отражается на себестоимости квадратного метра», — пояснила эксперт в беседе с «Татар-информом».Гизатова также напомнила, что в 2025 году вступит в силу закон, запрещающий дарение квартиры без нотариального удостоверения. Вместе с этим вырастет размер госпошлин для всех видов сделок с недвижимостью.
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