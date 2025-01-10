Семейная ипотека в 2025 году: как оформить, кому доступна льготная программа

Фото: iStock/SewcreamStudio
В 2025 году программа семейной ипотеки претерпела изменения: благодаря отмене лимитов на выдачу кредитов и сохранению льготной процентной ставки российские семьи могут приобрести жильё на выгодных условиях.
О том, как оформить семейную ипотеку, какие документы необходимо собрать, кто может её получить, читайте в материале «Радио 1».
Семейная ипотека — это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая купить недвижимость на льготных условиях, программу продлили до 2030 года. В 2025 году процентная ставка составляет 6%, она намного ниже рыночной, рассчитана на весь срок кредита.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут предоставить максимальную сумму кредита в размере 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья, возможно использование материнского капитала.
В 2025 году получить семейную ипотеку могут:
Фото: iStock/Prostock-Studio
Для оформления семейной ипотеки заёмщику нужно подготовить стандартный пакет документов, а именно:
В 2025 году список недвижимости, которую можно купить по льготной программе, расширился. Семьи могут купить:
Возможно, программа коснётся вторичного рынка жилья в регионах с низким объёмом строительства, пока Минфин и Минстрой не утвердили соответствующие критерии.
Первый шаг, который должна предпринять семья, — проверить, может ли она рассчитывать на льготу. После необходимо выбрать банк. В 2025 год семейную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, ПСБ и другие. Стоит обратиться в несколько банков, чтобы сравнить условия. Затем нужно собрать документы, некоторые банки принимают документы онлайн — через свои приложения или сайты.
Заявку на получение ипотеки можно подать лично в офисе банка, либо заполнить онлайн-форму на сайте банка, либо отправить заявку через портал «Госуслуги».
Рассматривают заявку от 5 до 10 рабочих дней, в некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы.
После одобрения заявки необходимо заключить договор с банком и продавцом недвижимости. Средства перечисляются на счёт продавца, а жильё переходит в собственность заёмщика.
Рефинансирование семейной ипотеки возможно, если кредит был взят у застройщика, жильё находится в Дальневосточном федеральном округе, дети в семье родились в период с 2019 по 2024 год.
Производить рефинансирование стоит в том случае, если ставка по текущему кредиту значительно выше 6%.
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Что такое семейная ипотека?
Семейная ипотека — это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая купить недвижимость на льготных условиях, программу продлили до 2030 года. В 2025 году процентная ставка составляет 6%, она намного ниже рыночной, рассчитана на весь срок кредита.
В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области могут предоставить максимальную сумму кредита в размере 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья, возможно использование материнского капитала.
Кто может рассчитывать на семейную ипотеку?
В 2025 году получить семейную ипотеку могут:
- семьи с одним ребёнком, которому ещё не исполнилось 6 лет;
- семьи с двумя или более детьми любого возраста;
- родители, воспитывающие ребёнка-инвалида;
- многодетные семьи, которые проживают в регионах с низким уровнем строительства или живут в сельской местности с населением до 50 000 человек;
- семьи, в которых детей воспитывает один родитель;
- граждане, заключившие повторный брак, чьи дети рождены как в текущем, так и в предыдущем браке.
Фото: iStock/Prostock-Studio
Какие документы потребуются для оформления семейной ипотеки?
Для оформления семейной ипотеки заёмщику нужно подготовить стандартный пакет документов, а именно:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- свидетельство о браке (или его расторжении);
- свидетельства о рождении детей;
- сертификат на материнский капитал (если используется для первоначального взноса или погашения долга);
- документы, подтверждающие доходы (справка 2-НДФЛ, справка о доходах через «Госуслуги» или справка с места работы);
- трудовая книжка или её электронный вариант;
- военный билет (для мужчин призывного возраста):
- заявление на оформление кредита.
Какую недвижимость можно приобрести в рамках программы семейной ипотеки?
В 2025 году список недвижимости, которую можно купить по льготной программе, расширился. Семьи могут купить:
- новостройки (квартиры в готовых домах у застройщика, в строящихся домах, в последнем случае нужно будет заключить договор об участии в долевом строительстве);
- частные дома (дома, построенные застройщиком, дома, возводимые на собственном земельном участке с использованием подрядных организаций (договор подряда, должен быть открыт эскроу-счёт));
- вторичное жильё: квартиры и дома в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа.
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Возможно, программа коснётся вторичного рынка жилья в регионах с низким объёмом строительства, пока Минфин и Минстрой не утвердили соответствующие критерии.
Как получить семейную ипотеку?
Первый шаг, который должна предпринять семья, — проверить, может ли она рассчитывать на льготу. После необходимо выбрать банк. В 2025 год семейную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, ПСБ и другие. Стоит обратиться в несколько банков, чтобы сравнить условия. Затем нужно собрать документы, некоторые банки принимают документы онлайн — через свои приложения или сайты.
Заявку на получение ипотеки можно подать лично в офисе банка, либо заполнить онлайн-форму на сайте банка, либо отправить заявку через портал «Госуслуги».
Рассматривают заявку от 5 до 10 рабочих дней, в некоторых случаях банк может запросить дополнительные документы.
После одобрения заявки необходимо заключить договор с банком и продавцом недвижимости. Средства перечисляются на счёт продавца, а жильё переходит в собственность заёмщика.
Возможно ли рефинансировать семейную ипотеку?
Рефинансирование семейной ипотеки возможно, если кредит был взят у застройщика, жильё находится в Дальневосточном федеральном округе, дети в семье родились в период с 2019 по 2024 год.
Производить рефинансирование стоит в том случае, если ставка по текущему кредиту значительно выше 6%.
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Анастасия Ларина