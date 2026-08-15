Обменник, в котором проходят обыски на «Горбушке», имел оборот более 100 млн рублей в день

15 августа 2026, 08:57

Обменник в «Горбушке» начал проводить крупные операции сразу после открытия

Фото: Istock / blinow61

Обменный пункт на территории «Горбушки», где сейчас проходят следственные действия, мог проводить операции на сумму более 100 миллионов рублей в день.