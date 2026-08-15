Обменник, в котором проходят обыски на «Горбушке», имел оборот более 100 млн рублей в день
Обменный пункт на территории «Горбушки», где сейчас проходят следственные действия, мог проводить операции на сумму более 100 миллионов рублей в день.
По данным BAZA, офис начал работать всего несколько месяцев назад, однако практически с самого открытия через него проходили крупные денежные операции. Часть сотрудников обменника до сих пор находится внутри помещения. По предварительным данным, правоохранители не выпускают их из здания на время проведения следственных действий.
При этом из офиса уже вышли двое сотрудников — парень и девушка. Они покинули помещение вместе с силовиками. Также правоохранители вынесли из здания несколько коробок. Предположительно, внутри могут находиться документы, компьютеры и другое оборудование, которое может представлять интерес для следствия.
Ранее стало известно, что обыски на «Горбушке» связаны с уголовным делом о мошенничестве. По предварительной версии, злоумышленники убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой, и заставили передать крупную сумму денег курьеру, которого задержали непосредственно в обменнике.
Он приехал на «Горбушку», чтобы обменять полученные наличные на криптовалюту. Теперь силовики устанавливают его роль в схеме, а также выясняют, каким образом похищенные деньги должны были попасть к другим участникам преступления.
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