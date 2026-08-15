Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за детский лагерь

15 августа 2026, 07:11

RT: Некоторые семьи могут получить частичную компенсацию за путёвку в детский лагерь

Фото: iStock/Anton Vierietin

Некоторые семьи, отправляющие детей в летние лагеря, могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию стоимости путёвки. Об этом напомнил RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.





Чтобы получить компенсацию, необходимо сохранить все платёжные документы за лагерь и заранее убедиться, что выбранное учреждение внесено в региональный реестр организаций детского отдыха. В некоторых случаях дополнительно потребуется справка из самого лагеря, подтверждающая пребывание ребёнка.



