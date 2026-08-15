Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за детский лагерь
RT: Некоторые семьи могут получить частичную компенсацию за путёвку в детский лагерь
Некоторые семьи, отправляющие детей в летние лагеря, могут рассчитывать на частичную или полную компенсацию стоимости путёвки. Об этом напомнил RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Посёлок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
Чтобы получить компенсацию, необходимо сохранить все платёжные документы за лагерь и заранее убедиться, что выбранное учреждение внесено в региональный реестр организаций детского отдыха. В некоторых случаях дополнительно потребуется справка из самого лагеря, подтверждающая пребывание ребёнка.
Собчак назвала стремление к «нишевости» массовой проблемой
Заявление на компенсацию принимают в МФЦ, отделениях соцзащиты или через портал госуслуг – после одобрения деньги перечисляют на банковский счёт заявителя.
В материале RT подчеркивается, что размер выплаты варьируется в зависимости от региона и имеющихся у семьи социальных льгот. Так, например, для семей участников СВО предусмотрено полное погашение стоимости путёвки, тогда как в среднем по стране компенсация покрывает от 20 до 70 процентов.
Ранее стало известно, как в центральной России появились опасные испанские слизни. По словам лимаколога Евгения Шикова, вредители могли попасть на территорию страны ещё в конце 1990-х годов. Подробности читайте здесь.