Оборот рынка наружной рекламы в России вырос за год на рекордные 45%

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Рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45%, достигнув объема в 48,8 млрд руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет исследовательской компании Admetrix (принадлежит единому измерителю телевизионной и интернет-аудитории Mediascope).
Такой рост стал рекордом как минимум за последние 5 лет (сведения об объеме рынка до 2019 года в исследовании отсутствуют). А вот совокупный рост за пять лет исследователи оценили в 58%.
Активнее всего в наружной рекламе выросла в сегмент digital: за минувшие пять лет он увеличился более чем в три раза и достиг 26,8 млрд руб. Таким образом, в 2023 году доля цифровой рекламы во всей «наружке» впервые превысила половину, составив 55%.
Активнее всего в «наружке» рекламируют себя девелоперы и строительные компании, на них приходится пятая часть всех бюджетов. На втором месте по доле затрат — интернет-сервисы (19%), на третьем — сегмент финансовые организации и банки (10%).
Крупнейшим рекламодателем в наружной рекламе стал «Сбер» (6,3% от всех трат на рекламу), далее следуют «Яндекс» (5,1%), Ozon (3,3%), ВТБ (2,7%) и VK (2,2%).
Лидером рынка наружной рекламы является крупнейший в России оператор Russ, которому принадлежит больше трети всех рекламных поверхностей. На втором месте — медиагруппа «Рим» с долей 8,4%. Замыкает тройку лидеров «Дизайнмастер» с 4,5%.
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Активнее всего в наружной рекламе выросла в сегмент digital: за минувшие пять лет он увеличился более чем в три раза и достиг 26,8 млрд руб. Таким образом, в 2023 году доля цифровой рекламы во всей «наружке» впервые превысила половину, составив 55%.
Крупнейшим рекламодателем в наружной рекламе стал «Сбер» (6,3% от всех трат на рекламу), далее следуют «Яндекс» (5,1%), Ozon (3,3%), ВТБ (2,7%) и VK (2,2%).
Лидером рынка наружной рекламы является крупнейший в России оператор Russ, которому принадлежит больше трети всех рекламных поверхностей. На втором месте — медиагруппа «Рим» с долей 8,4%. Замыкает тройку лидеров «Дизайнмастер» с 4,5%.
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Ювелина Бернст