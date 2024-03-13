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Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы

13 марта 2024, 17:00
Фото: ГУСТ МО

Фото: ГУСТ МО

Порядка 600 нарушений при размещении листовок и объявлений устранили в Подмосковье зимой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
К незаконному размещению листовок и рекламы относятся услуги частного мастера, продажа или аренда жилья, а также информация о кредитах и микрозаймах.

«Команда ГУСТ МО внимательно следит за содержанием фасадов и для жителей, и для гостей региона, которые приезжают увидеть достопримечательности. В течение трех зимних месяцев под контролем инспекторов сотрудники ответственных организаций ликвидировали около 590 нарушений при размещении рекламных материалов. «Предпринимателям» стоит отметить, что опоры освещения, заборы и стены — также не лучшее место для продвижения услуг», — подчеркнули в пресс-службе.


Стоит отметить, что за незаконное размещение рекламы на фасадах и фонарях можно получить штраф от 1,5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, сумма зависит от статуса лица.

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#густ нарушения
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В Минсельхозпроде МО рассказали, где можно будет попробовать необычные блины
13 марта 2024, 17:20

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этот праздник особенными точками притяжения становятся предприятия общественного питания,, тематические ярмарки и парки, где любой желающий может полакомиться блинами. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе около 1 000 мест общественного питания на Масленицу ввели специальное меню и предложения с широким разнообразием блинов и традиционных закусок

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и главное — вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории 6 фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать блины из страусиных яиц в Серпухове и побывать на гастрофестивале в Истре.

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#подмосковье
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#владислав мурашов
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#ярмарки
#масленица
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МИД РФ не сообщает о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург
13 марта 2024, 16:54

Фото: сайт Кремля

МИД России не обладает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга 13 марта.
Захарова сообщила, что не располагает информацией о фактах причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. При этом дипломат подчеркнула, что не может стопроцентно отрицать подобного проявления от вышеуказанных стран.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковёр». Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Авиасообщение было приостановлено из соображений безопасности.

В ночь на 12 марта над территорией России было сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Из них два уничтожили в Московской области и один — в Ленинградской.

План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

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#мид рф
#мария захарова
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Строительная готовность участка трассы ЮЛА в Балашихе достигла 60%
13 марта 2024, 16:52

Фото: Елизавета Приймак

Южно-Лыткаринскую автодорогу строят в Московской области, участков в микрорайоне Новое Павлино в городском округе Балашиха построен уже на 60 процентов. Об этом рассказал технический директор компании-подрядчика «Русские автомобильные дороги» Николай Фурсевич, передаёт корреспондент Елизавета Приймак.
«В настоящее время работы выполнены на 60%. От этого участка дорога будет проходить через микрорайон Павлино, деревню Фенино, полигон Кучино и переходить Носовихинское шоссе. Здесь предусмотрена удобная развязка и съезд на трассу М-12 «Восток», — отметил Фурсевич.
Он добавил, что строительные работы ведутся и днём, и ночью, сейчас полностью выполнены задачи по забивке свай, монтажу металлоконструкций и бетонированию.

Южно-Лыткаринскую автодорогу строят на территории городских округов Лыткарино, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Раменский. Общая протяжённость новой дороги составит 45 километров. ЮЛА позволит разгрузить МКАД, юго-восточные вылетные магистрали, а также улицы населённых пунктов, находящихся рядом с трассой.

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#балашиха
#строительство
#дорогимо
#дорога
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Подмосковье представило достижения в сфере ИИ на выставке «Россия»
13 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 30 проектов с использование искусственного интеллекта реализуется в Московской области в городском хозяйстве, здравоохранении и ряде других сфер. Достижения региона были представлены на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В регионе искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 млрд рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
В числе примеров, которые она привела, использование нейросети для контроля за чистотой общественных территорий Подмосковья, выявление незаконных торговых точек, помощь пользователям портала «Добродел», где искусственный интеллект анализируют присланную фотографию или описание проблемы и рекомендует пользователю подходящую тему для его сообщения.

В областном здравоохранении ИИ-технологии применяются для анализа медицинских снимков и оптимизации взаимодействия врача с пациентом через аудиобейдж. В планах — задействовать искусственный интеллект для составления предварительного анамнеза. Кроме того, нейропомощника планируют внедрить в Центре управления регионом, чтобы он собирал информацию по проблемам в том или ином округе.

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#искусственный интеллект
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#выставка
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье началась регпрограмма Всемирного фестиваля молодежи
13 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Для участников Всемирного фестиваля молодежи в России подготовили 30 региональных программ для знакомства со страной.

В программе Подмосковья приняли участие порядка 50 человек из 30 стран, которые разделены на две группы.

«Иностранная делегация знакомится с достоянием советской и российской армий в Музее техники Вадима Задорожного, посещает уникальную выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», дегустирует знаменитый подмосковный сыр. А еще молодежь со всего мира узнает больше о России в уникальном культурно-историческом комплексе «Патриот», посещает Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти». Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом «русской души», о которой так много говорят во всем мире»,— поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что программа продлиться до 17 марта. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Масленице, которая пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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#вфм
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Сержант ВСУ сбежал с Украины на такси, чтобы сдаться в российский плен
13 марта 2024, 16:25

Фото: istockphoto / breakermaximus

Сержант украинских вооруженных сил Дмитрий Баланда совершил побег из страны на такси, после чего сдался в плен в России, сообщил Telegram-канал «Бердянск ZaVtra».
Младший сержант пограничных войск, который также служил наводчиком гранатометчика, признался, что решил стать дезертиром из-за сильного психологического давления со стороны командования, насильного призыва в армию, недостатка воды, еды и боеприпасов на передовых позициях, а также игнорирования его жалоб в различных инстанциях.

Баланда рассказал, что собирался пройти пешком 200 километров до Мелитополя, однако вместо этого он нашел таксиста, попросил его отвезти на максимальную точку контроля наших войск.

«Он меня привез в Степногорск, не доезжая до блокпоста на 150 метров», — уточнил сержант ВСУ.
На месте он увидел двух украинских военных и предложил им уйти вместе с ним, однако услышал отказ и угрозу открыть по нему огонь. Несмотря на это, Баланда продолжил свой путь и добрался до позиций вооруженных сил России, пройдя семь километров.

Он отметил, что после сдачи в плен его хорошо относились — накормили и напоили чаем. Баланда призвал своих сослуживцев сложить оружие и не выполнять преступные приказы украинских командиров.

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#оружие
#всу
#солдат
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Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится с 16 марта
13 марта 2024, 16:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных проездов Казанского направления и третьего Московского центрального диаметра будет меняться из-за строительства путепровода у станции Быково по ночам с 16 на 17, с 17 на 18 и с 30 на 31 марта, а также с 31 марта на 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В период работ с 0:15 до 4:30 будут закрываться главные пути между станциями Люберцы и Быково. Из-за этого движения диаметральных в сторону столицы со станции Ипподром не будет в указанные дни с 20:00 до 22:00, а из Москвы в сторону станции Ипподром электрички МЦД-3 не будут ходить с 23:00 и до окончания движения», — говорится в сообщении.
Кроме того, будет изменено количество остановок на маршрутах.

Актуальное расписание электричек можно посмотреть на официальном сайте Центральной пассажирской пригородной компании, а также в мобильном приложении ЦППК.

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#казанское направление
#мцд-3
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#расписание
#минтранс мо
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Москвичам назвали самые тёплые дни недели
Синоптик Ильин назвал самыми тёплыми четверг и пятницу
13 марта 2024, 16:06

Фото: istockphoto.com/Smileus

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что самыми тёплыми днями недели в Московском регионе на этой неделе станут четверг и пятница.
«С сегодняшнего дня и до субботы можно одной градацией указать 3-8 °С в Москве и области. Наиболее тёплые дни будут у нас в Москве четверг и пятница. В четверг и пятницу до 7 °С в Москве воздух будет прогреваться. На солнце ощущение будет очень приятное», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Однако, по его словам, ближайшие две ночи будут морозными.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

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#весна
#неделя
#погода
#москва
#прогноз
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Премьер Молдавии предупредил политиков о наказании за визиты в Россию
Речан: молдавских политиков могут привлечь к ответственности за визиты в Россию
13 марта 2024, 15:55

Фото: istock / Iuri Gagarin

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил возможности привлечения молдавских политиков к ответственности за их визит в Россию.
Отвечая на вопросы журналистов на брифинге, глава молдавского правительства заявил, что они «правильно поняли» его позицию, передает РИА Новости. Он отметил, что за последние два года власти Молдавии продемонстрировали готовность обеспечивать общественный порядок в стране.

«Мы будем продолжать выявлять тех, кто подрывает государственность Молдавии», — подчеркнул Речан.
На прошлой неделе с рабочим визитом в России находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. На брифинге она рассказала о результатах поездки, отметив, что обратилась к России с просьбой о создании счетов для жителей автономии для получения финансовой поддержки, а также договорилась с руководителями нескольких российских регионов о развитии экономических связей.

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