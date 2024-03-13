Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы

Фото: ГУСТ МО
Порядка 600 нарушений при размещении листовок и объявлений устранили в Подмосковье зимой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
К незаконному размещению листовок и рекламы относятся услуги частного мастера, продажа или аренда жилья, а также информация о кредитах и микрозаймах.
Стоит отметить, что за незаконное размещение рекламы на фасадах и фонарях можно получить штраф от 1,5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, сумма зависит от статуса лица.
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«Команда ГУСТ МО внимательно следит за содержанием фасадов и для жителей, и для гостей региона, которые приезжают увидеть достопримечательности. В течение трех зимних месяцев под контролем инспекторов сотрудники ответственных организаций ликвидировали около 590 нарушений при размещении рекламных материалов. «Предпринимателям» стоит отметить, что опоры освещения, заборы и стены — также не лучшее место для продвижения услуг», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева