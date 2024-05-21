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Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
Уточняется, что 78» отгруженной продукции приходится на предприятия обрабатывающей промышленности округа.
Оборот розницы в 21 миллиард — это на 33,6% больше соответствующего уровня прошлого года. Интернет — продажи в общем объеме розницы составили 8,3%.
Итоги января — февраля текущего года показали рост среднемесячной начисленной зарплаты на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 87 тысяч рублей.
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«В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 24 миллиардов рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Также высокие показатели зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь объем отгрузки вырос в 2 раза и достиг 5 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве.
Оборот розницы в 21 миллиард — это на 33,6% больше соответствующего уровня прошлого года. Интернет — продажи в общем объеме розницы составили 8,3%.
Итоги января — февраля текущего года показали рост среднемесячной начисленной зарплаты на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 87 тысяч рублей.
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Никита Кротов