Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

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Экономика РФ с начала XXI века увеличилась в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. Информация следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Уточняется, что экономика России за 23 года выросла в 7,7 раза – до чуть более 2 триллионов долларов с отметки 260 миллиардов в конце прошлого века. Примечательно, что наиболее активный рост экономики наблюдался у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала века она увеличилась в 19,4 раза.
Второе место занимает Китай, его показатели возросли до 17,7 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза – до 261 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что к 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения.
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Второе место занимает Китай, его показатели возросли до 17,7 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза – до 261 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что к 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения.
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Екатерина Коршунова