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Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится

Аналитик Солдатенкова предрекла затяжной бум микрозаймов
16 мая 2024, 04:15
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в стране вырастет спрос на микрозаймы и этот процесс серьезно затянется. Об этом рассказалааналитик Инна Солдатенкова в беседе с URA.RU.
«Банки будут удерживать ставки по кредитам и ипотеке высокими, что непосредственно отразится на их доступности для населения и дальнейшем перетоке спроса на микрозаймы», — пояснила Солдатенкова.
Как утверждает эксперт, сигнал Центробанка подтверждает ожидания рынка относительно того, что даже если он и перейдет к снижению ключевой ставки во второй половине 2024 года, то оно будет незначительным.



Аналитик заявила, что по результатам текущего года ставка останется двузначной. Следовательно, серьезного снижения банками ставок по кредитам и ипотеке ожидать не нужно.

Основной причиной сохраняющегося спроса на кредиты и микрозаймы является поиск гражданами внешних возможностей для реализации своих финансовых задач в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов, отметила аналитик.

Она пояснила, что при сохраняющихся высоких ставках по кредитам и повышения количества отказов граждане начнут использовать альтернативные каналы получения финансов. Так как оформить микрозайм проще, чем в банке, они более популярны у категорий заемщиков, которым срочно нужна небольшая сумма.

Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году ожидается прирост выдачи микрозаймов на 25%. В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей.

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В России вырастет прожиточный минимум
Минтруд: к 2025 году прожиточный минимум вырастет до 17 733 рублей
15 мая 2024, 21:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

К 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения. Об этом сообщается в проекте постановления Минтруда России.
Согласно темпам роста медианного дохода за 2023 год и прогнозируемому уровню инфляции по итогам 2024 года, появляется возможность возвращения к методике установления величины прожиточного минимума на 2025 год.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится до 19 329 рублей, для пенсионеров – до 15 250 рублей, а для детей – до 17 201 рубля.

Прирост к показателям текущего года составит 14,8%.

Годовой рост прожиточного минимума на душу населения достигнет 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, а для детей – 2 212 рублей.

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#минтруд
#прожиточный минимум
#экономика
#россия
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На Украине получили 600 тонн оборудования для энергетики
15 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/vladj55

Минэнерго Украины заявило о доставке оборудования для энергетики весом 600 тонн.
Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. В целом же за последние недели Киев получил от зарубежных партнеров 42 груза гумпомощи, которая направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.

На Украину доставлено свыше 230 генераторов, высоковольтный трансформатор, почти 900 бочек трансформаторного масла, более 25 километров проводов и кабелей. Также Киев получил магистральные газовые трубы и другое электротехническое оборудование.

Среди тех, кто передает Киеву гумпомощь — ФРГ, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

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#украина
#энергетика
#гуманитарная помощь
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Объём закупок властей Подмосковья у регионального бизнеса превысил 500 млрд рублей
15 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область в прошлом году закупила у бизнеса продукции и услуг более чем на 500 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на XIX Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госзакупки – один из важных элементов господдержки бизнеса в Московской области. За счёт инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестиционного планирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов. В прошлом году объём закупок Московской области через составил 521 млрд рублей. Из них больше половины, 268 млрд рублей, пришлось на малый и средний бизнес», – уточнила Зиновьева.
Она подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг, которые получают все инвесторы Подмосковья. Правительство Московской области помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, создаёт условия для развития предприятия после запуска.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#бизнес
#московская область
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Ставку по семейной ипотеке могут поднять для части россиян
15 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/gopixa

В Минфине хотят поднять ставку по семейной ипотеке для россиян, передает «Интерфакс».
Речь идет о россиянах с двумя несовершеннолетними детьми, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Для них после 1 июля 2024 года процент по льготным кредитам на жилье предлагают повысить до 12. Семейную ипотеку под 6% собираются продлить только для семей, где есть дети младше шести лет.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что условия по льготной семейной ипотеке могут привязать к числу детей. По его словам, речь идет о новых мерах поддержки многодетных граждан России.

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#россия
#ипотека
#жильё
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Минфин США пригрозил отрезать Raiffeisen от финансовой системы из-за сделок с РФ
Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе
15 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia

Минфин США пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что власти США обеспокоены тем, что австрийский банк ведёт сделки с российскими лицами под санкциями. Речь идёт о сделке на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкционными ограничениями.

По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, расширение деятельности банка противоречит тем заверениям, которые он дал Казначейству США, о сворачивании деятельности в России. Настоящее предупреждение банку от Минфина США является самым серьёзным на данный момент. Адейемо предупредил, что в случае продолжения таких действий банку грозят санкционные ограничения в виде закрытия доступа к долларовой системе, поскольку возникает угроза нацбезопасности США.

Ранее депутаты Европарламента потребовали у властей Австрии принудить Raiffeisen остановить деятельность в России и покинуть страну.

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#банк
#сша
#австрия
#россия
#санкции
#ограничения
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ЦБ: История с Соликамским магниевым заводом может привести к оттоку инвестиций
15 мая 2024, 12:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Прецедент с изъятием акций у Соликамского завода может оттолкнуть инвесторов, с таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что не соблюдая обстоятельство, говорить ни о какой двукратной капитализации рынка не приходится.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика преодолела пик перегрева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#инвестиции
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В Подмосковье подготовили под яровой сев уже более 106 тысяч га полей
15 мая 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили под яровой сев в Московской области, работа по подготовке полей к посадкам продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В настоящее время под сев яровых культур подготовлено свыше 106 тысяч гектаров почв, всего за период весенних полевых работ в Московской области планируется подготовить 274,3 тыс. га, таким образом сейчас план выполнен на 39%», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в регионе также продолжается подкормка озимых культур, в частности, подкормлено 69,5 тыс. га озимых зерновых, 31, 4 тыс. га многолетних трав и 7,2 тыс. га озимого рапса.

Ранее сообщалось, что в Московской области за месяц произвели более 116 тысяч тонн кормов для домашних животных, что составляет 32% от общего объёма этой продукции, выпущенной в России.

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#посевная
#поле
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке
РФПИ и китайская Haiwei вложат ₽7 млрд в терминал СУГ на Дальнем Востоке
15 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei вложат 7 млрд рублей в строительство морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
Отмечается, что соглашение по данному вопросу будет подписано в предстоящий визит главы российского государства Владимира Путина в Китай 16-17 мая. По информации источника, стоимость проекта составляет 30 миллиардов рублей.

Размер долей инвесторов в проекте не уточняется.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

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#китай
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#газ
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В Подмосковье произвели около трети всех российских кормов для домашних животных
15 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области расположено несколько предприятий, производящих корма для домашних животных, общий объём выпуска этой продукции в марте текущего года превысил 116 тысяч тонн, что составило 32% от общероссийского производства, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства готового корма для кошек, собак и других домашних питомцев в марте 2024 года составил более 116 тысяч тонн, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (…) Выпущенная в Московской области продукция составила 50% от всех кормов для домашних питомцев, произведённых в Центральном федеральном округе, и 32% от всех кормов, сделанных в России», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря работающим в Московской области компаниям «МАРС», «Глобал Петфуд», «РУСКАН» и «ГросШеф».

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#экономика
#минсельхозпрод мо
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