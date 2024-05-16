Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится

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Из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в стране вырастет спрос на микрозаймы и этот процесс серьезно затянется. Об этом рассказалааналитик Инна Солдатенкова в беседе с URA.RU.
«Банки будут удерживать ставки по кредитам и ипотеке высокими, что непосредственно отразится на их доступности для населения и дальнейшем перетоке спроса на микрозаймы», — пояснила Солдатенкова.Как утверждает эксперт, сигнал Центробанка подтверждает ожидания рынка относительно того, что даже если он и перейдет к снижению ключевой ставки во второй половине 2024 года, то оно будет незначительным.
Аналитик заявила, что по результатам текущего года ставка останется двузначной. Следовательно, серьезного снижения банками ставок по кредитам и ипотеке ожидать не нужно.
Основной причиной сохраняющегося спроса на кредиты и микрозаймы является поиск гражданами внешних возможностей для реализации своих финансовых задач в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов, отметила аналитик.
Она пояснила, что при сохраняющихся высоких ставках по кредитам и повышения количества отказов граждане начнут использовать альтернативные каналы получения финансов. Так как оформить микрозайм проще, чем в банке, они более популярны у категорий заемщиков, которым срочно нужна небольшая сумма.
Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году ожидается прирост выдачи микрозаймов на 25%. В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей.
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Алина Юрчак