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Путин указал на достойный рост доходов россиян

Путин: власти РФ обеспечили достойный рост реальных доходов граждан
06 мая 2024, 18:41
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

Российские власти обеспечили увеличение доходов граждан. Об этом на встрече с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал рост доходов россиян достойным, подчеркнув, что заработки росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». При этом он подчеркнул, что власти могли сделать больше, но итоги проделанной работы «вполне удовлетворительные».

Ранее Росстат подсчитал, что за первый квартал текущего года реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 5,8% в годовом выражении. В статистике подразумевались доходы, которые остаются у россиян после обязательных платежей, включая налоги, которые были скорректированы на индекс потребительских цен.



Кроме того, по данным ведомства, произошло ускорение роста реальных зарплат. За февраль показатели выросли до 10,8% в годовом выражении в сравнении с 8,5% в январе.

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#доходы
#экономика
США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка
США вывели из-под санкций бывшее швейцарское дочернее предприятие Сбербанка
06 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/rarrarorro

США вывели из-под санкционных ограничений бывшую швейцарскую дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина.
В сентябре 2022 года Сбербанк продал дочерний Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и других западных стран не распространились на нового владельца компании.

Напомним, что после начала СВО санкции против Сбербанка сначала ввели США, Великобритания и Евросоюз. Позднее к ним присоединились ограничения от Швейцарии.

Однако первые ограничения в отношении Sberbank Switzerland AG были введены администрацией США ещё в 2015 году из-за украинского конфликта.

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#сша
#швейцария
#сбербанк
#санкции
#ограничения
#экономика
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В Дмитровском и Ленинском городских округах в этом году откроют индустриальные парки
06 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В мае индустриальный парк откроют в Дмитровском, а в июле – в Ленинском городском округе Подмосковья. Это следует из перечня поручений губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам совещания на тему инвестпроектов в регионе, которое состоялось 19 апреля.
«Запланировать в мае 2024 года рабочую поездку губернатора Подмосковья в Дмитровский городской округ для участия в торжественном мероприятии открытия государственного индустриального парка. В июле должна быть запланирована поездку главы региона в Ленинский городской округ для участия в торжественном открытии индустриального парка», – говорится в документе.
В нём также содержится поручение провести информационную кампанию по информированию представителей бизнеса об открытии в текущем году в Московской области государственных индустриальных парков.

Помимо этого, глава регионе дал поручение разработать инвестиционный проект по строительству индустриального парка ООО «Эл.Ай.Си» в Раменском городском округе. Для реализации этого проекта должно быть предусмотрено изменение зоны сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что в регионе создадут четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей. Они будет располагаться в Ленинском, Раменском, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

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#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
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Эксперт Комкова рассказала, что будет с ценами на баранину
Эксперт рынка Комкова: цены на баранину вырастут из-за развития отрасли
06 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/vicuschka

Россию ждёт подорожание баранины — осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей. Таким прогнозом поделился президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов.
Эксперт потребительского рынка Комкова Елена в беседе с «Радио 1» рассказала, с чем может быть связан такой рост цен на мясо.
«Кроме стандартных вещей, связанных с тем, что идёт ежегодный рост на все продукты питания, я думаю, что это связано с тем, что поставлены достаточно амбициозные цели по развитию отрасли. Хотят удвоить выпуск баранины к 2030 году в 2 раза. Естественно, это требует серьёзных инвестиций в модернизацию производства и в новые выгулы, и в персонал. Повышение цен — это единственный способ как-то остаться предприятиям на плаву, увеличить прибыль, дойти до требуемого показателя поголовья», — объяснила специалист.

По словам собеседницы, популярность баранины растёт, потому что она используется большом количестве блюд, а также идёт на экспорт.

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ЦБ в десять раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке
06 мая 2024, 13:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России в десять раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке, пишет РБК.
Такой рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Министерства финансов. Как пояснили в издании, Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота 5,55 миллиарда рублей. В свою очередь, Банк России будет зеркалировать эти операции и продавать 11,8 миллиарда рублей.

В результате объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 миллиарда рублей ежедневно против 600 миллионов рублей в день месяцем ранее.

Так, размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае составит 183,58 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило в апреле минус 72,65 миллиарда рублей.

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#центральный банк россии
#валюта
#минфин
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В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники
06 мая 2024, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В совхозе Головково прошёл традиционный весенний технический осмотр сельскохозяйственных машин и тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Проверяли работоспособность осветительных приборов и предупреждающего сигнала, исправность и эффективность тормозных устройств, наличие документов и прав на управление соответствующей категории и многое другое. Мелочей в этом процессе не бывает – ведь проверенная сельхозтехника прямо с площадки техосмотра выходит на работу в поля», – говорится в сообщении.
На техосмотре было представлено более 30 единиц сельскохозяйственной техники. Вся она прошла необходимые испытания и готова к полевым работам.

Совхоз Головково – одно из передовых сельхозпредприятий Наро-Фоминского городского округа. Как отметили в администрации муниципалитета, задачи на сезон в совхозе – самые амбициозные, и решить их можно только с исправной техникой.

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#наро-фоминск
#сельское хозяйство
#апк
#техосмотр
#техника
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные предприятия с начала года собрали 50 тысяч тонн тепличных овощей
06 мая 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Валовой сбор овощей защищённого грунта в Подмосковье на конец апреля составил 50,6 тыс. тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В регионе работают порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, где выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат и редис. В этом году уже собрано более 33 тыс. тонн огурцов, а томатов – более 15 тыс. тонн. Мы ежегодно наращиваем мощности тепличных комплексов для укрепления продовольственной безопасности региона», – отметил Мурашов.
Лидерами производства овощей защищённого грунта в Подмосковье в Минсельхозпроде назвали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы (более 29 тыс. тонн), «Луховицкие овощи» (12 тыс. тонн) и «Центральный маркет» из Электростали (свыше 5 тыс. тонн).

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Эксперты рассказали о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия
FT: использование рубля для расчетов России может стать «лазейкой в санкциях»
06 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/syahrir maulana

В первом квартале текущего года резко сократились объемы торговли между РФ и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом информирует Financial Times.
Отмечается, что причиной этому послужил указ американского лидера Джо Байдена, который разрешает вводить санкции против иностранных банков за сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом. По словам заместителя помощника главы Минфина США Анны Моррис, цель указа заключается в том, чтобы серьезно затруднить поступление финансовых средств, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. При этом Моррис отметила, что сбои являются важным результатом.

Уточняется, что для обхода ограничений, следует наращивать сеть посредников для ухода от надзора, даже если сделки не связаны с военными нуждами России. По информации источника, это способствует увеличению комиссий и расходов на конвертацию валют.

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Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока

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#сделки
#штрафы
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Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока
Ekonomim: завышающих цены в Турции могут оштрафовать на более чем $31 тысяч
06 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/9parusnikov

Парламент Турции из-за высокой инфляции обсудит законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране. Об этом пишет газета Ekonomim.
Отмечается, что штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячу долларов. Под штраф попадает деятельность, которая создает дефицит на рынке, нарушает конкуренцию и препятствует доступу клиентов к продукции.

Уточняется, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце ускорилась до 69,80%. В марте данный показатель составлял 68,5%. Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции на 124,63 процентного пункта в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем со 2 мая ​этого года.

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#торговля
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Китайская компания рассчитывает локализовать в Подмосковье производство роботов
06 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье прорабатывают возможность локализации производства роботов в регионе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией по разработке и выпуску промышленных роботов. Встреча состоялась в рамках визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.
«Современное производство идёт по пути автоматизации, и такое оборудование востребовано во многих отраслях – от машиностроения до лёгкой промышленности. И мы, и китайская сторона заинтересованы в реализации этого инвестпроекта. Рассчитываем в ближайшее время провести повторную встречу для детализации договорённостей», – поделилась планами Зиновьева.
Она уточнила, что на первом этапе инвестор рассчитывает запустить в Подмосковье производство манипуляторов и сварщиков. А всего он собирается выпускать порядка 20 моделей, что сделает проект уникальным для Московской области и для всей России.

Во время визита делегация Мининвеста встретилась с руководством и других высокотехнологичных китайских предприятий. Идут переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медизделий. С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили также китайских производителей автокомпонентов. Участниками встречи стали сразу 20 компаний. Им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с уже работающими там предприятиями и мерах поддержки.

Также делегация Мининвеста посетила Сюнъань – «город будущего», расположенный в 100 км от Пекина. Это новый район провинции Хэбэй, строительство которого китайские власти ведут шесть лет. Сюнъань создаётся как самый современный район в Китае. Он должен объединить все новейшие урбанистические решения, предложить жителям максимум экологичности и комфорта в условиях мегаполиса.

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