Путин указал на достойный рост доходов россиян

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Российские власти обеспечили увеличение доходов граждан. Об этом на встрече с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал рост доходов россиян достойным, подчеркнув, что заработки росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». При этом он подчеркнул, что власти могли сделать больше, но итоги проделанной работы «вполне удовлетворительные».
Ранее Росстат подсчитал, что за первый квартал текущего года реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 5,8% в годовом выражении. В статистике подразумевались доходы, которые остаются у россиян после обязательных платежей, включая налоги, которые были скорректированы на индекс потребительских цен.
Кроме того, по данным ведомства, произошло ускорение роста реальных зарплат. За февраль показатели выросли до 10,8% в годовом выражении в сравнении с 8,5% в январе.
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Ранее Росстат подсчитал, что за первый квартал текущего года реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 5,8% в годовом выражении. В статистике подразумевались доходы, которые остаются у россиян после обязательных платежей, включая налоги, которые были скорректированы на индекс потребительских цен.
Кроме того, по данным ведомства, произошло ускорение роста реальных зарплат. За февраль показатели выросли до 10,8% в годовом выражении в сравнении с 8,5% в январе.
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Анастасия Чинкова