Обозначены риски для российской экономики

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Рост российской экономики по итогам 2024 года составит 2,5-3%, сообщает консенсус-прогноз «Известий».
«Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», – пишет газета.
Рост будет обусловлен внутренним потребительским спросом благодаря высокому уровню государственных расходов, росту зарплат и высоким ценам на нефть. Риски для российской экономики включают нехватку трудовых ресурсов, санкционное давление и сокращение национальной ипотечной программы.
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