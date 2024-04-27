Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране

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Многие россияне заявили, что заметили увеличившуюся стоимость отдыха в России. Такие данные следуют из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Результаты опроса опубликовала «Газета.Ru». Согласно полученным данным, 93,8% опрошенных россиян заметили рост цент на отдых в стране. При этом 67,7% из них утверждают, что поездки по стране подорожали из-за значительной инфляции. При этом 4,5% респондентов не увидели изменения цен, а 1,7% и вовсе считают, что цены снизились.
48,8% опрошенных отметили, что стоимость поездки зависит от места путешествия.
При этом россияне считают, что качество услуг в сфере российского туризма выросло за последние три года. Так считают 74,2% опрошенных. 80% заметили увеличение выбора направлений для туризма.
Опрос провели в апреле текущего года. Всего опросили 1500 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.
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48,8% опрошенных отметили, что стоимость поездки зависит от места путешествия.
При этом россияне считают, что качество услуг в сфере российского туризма выросло за последние три года. Так считают 74,2% опрошенных. 80% заметили увеличение выбора направлений для туризма.
Опрос провели в апреле текущего года. Всего опросили 1500 совершеннолетних россиян из разных регионов страны.
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Элина Позднякова