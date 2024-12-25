Обрабатывающее производство в Подмосковье за год выросло на 10%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Промышленное производство Московской области за 11 месяцев уходящего года выросло на 8,6%. При этом в обрабатывающем секторе рост почти достиг 10%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В январе-ноябре рост обрабатывающего производства региона составил 9,4% по сравнению с прошлогодним показателем. Самый значительный рост зафиксирован в металлургии и производстве готовых металлических изделий – 38,9% и 50,4% соответственно», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что выросло и производство в секторе лёгкой промышленности. Так, выпуск текстильных изделий увеличился более чем на 29%, кожи и изделий из неё – на 27,5%, одежды – на 13%.
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