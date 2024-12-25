В Подольске завершают строительство цеха по сборке компьютеров

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Цех сборки системных блоков компьютеров из готовых комплектующих возводит в микрорайоне Климовск городского округа Подольск компания «Стройинвест», в настоящее время готовность объекта достигла 95%, завершить работы должны в начале будущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Объект представляет из себя одноэтажное здание площадью 1.9 тыс. квадратных метров с пристройкой технического назначения, где размещается газовая котельная и распределительная трансформаторная подстанция. Строительство было начато во втором квартале текущего года, завершить его должны в первом квартале 2025 года», — говорится в сообщении.Благодаря открытию нового производства в округе появится дополнительно 75 рабочих мест.
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