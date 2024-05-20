Общественник Лобов раскрыл потребительское настроение россиян

Фото: iStock/Elena Katkova
Член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», президент образовательной корпорации «Синергия» Вадим Лобов заявил о том, что потребительское настроение граждан нашей страны сейчас соответствует реалиям в экономике.
«Расходы похожи на декабрьский ажиотаж: дорогие покупки и повышенные траты. Это происходит в силу притока денег в экономику и кошельки граждан и снижения доступности товаров и услуг. В Россию возвращается капитал. Доходы от экспорта нефти и газа растут. МРОТ повышен на треть, мужчины получают крупные выплаты за участие в СВО», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лобов.
Также он отметил такой фактор, влияющий на настроения россиян, как минимальный уровень безработицы.
Специалист добавил, что нынешняя ситуация сложная, но она создает благоприятные условия для запуска новых производств в России.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о важности разговора о трансформации российской налоговой системы.
«Важно, что обсуждаем прежде всего и с малым, и со средним, и с крупным бизнесом. И то, что не просто представители объединений, но и, собственно говоря, сами бизнесмены будут участвовать в работе экспертного совета, говорит об абсолютной открытости этой процедуры», — прокомментировал в беседе с RT Чаплин.
Ранее сообщалось, что с 20 мая в Государственной думе Российской Федерации начнётся публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы.
Читайте также:
Силуанов заявил, что не собирается менять структуру налогообложения фонда оплаты труда
Налоговая доначислила более 550 млн рублей сети «АндерСон»
В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
Мелисса Тимофеева