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Общественник Лобов раскрыл потребительское настроение россиян

Общественник Лобов: Расходы похожи на декабрьский ажиотаж
20 мая 2024, 17:12
Фото: iStock/Elena Katkova

Фото: iStock/Elena Katkova

Член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», президент образовательной корпорации «Синергия» Вадим Лобов заявил о том, что потребительское настроение граждан нашей страны сейчас соответствует реалиям в экономике.
«Расходы похожи на декабрьский ажиотаж: дорогие покупки и повышенные траты. Это происходит в силу притока денег в экономику и кошельки граждан и снижения доступности товаров и услуг. В Россию возвращается капитал. Доходы от экспорта нефти и газа растут. МРОТ повышен на треть, мужчины получают крупные выплаты за участие в СВО», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лобов.

Также он отметил такой фактор, влияющий на настроения россиян, как минимальный уровень безработицы.



Специалист добавил, что нынешняя ситуация сложная, но она создает благоприятные условия для запуска новых производств в России.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил о важности разговора о трансформации российской налоговой системы.

«Важно, что обсуждаем прежде всего и с малым, и со средним, и с крупным бизнесом. И то, что не просто представители объединений, но и, собственно говоря, сами бизнесмены будут участвовать в работе экспертного совета, говорит об абсолютной открытости этой процедуры», — прокомментировал в беседе с RT Чаплин.

Ранее сообщалось, что с 20 мая в Государственной думе Российской Федерации начнётся публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы.

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Допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем
Силуанов: если изменятся ставки НДФЛ, допсредства направятся на решение проблем
20 мая 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае изменения ставок налога на доходы россиян дополнительные средства должны быть распределены и использованы для решения ключевых социальных проблем и обеспечения развития страны.
При этом, как отметил он, конкретные параметры изменений налога на доходы для различных категорий граждан находятся еще на стадии разработки и уточнения, передает РИА Новости.

Силуанов подчеркнул необходимость того, чтобы налогоплательщики четко видели, как используются дополнительные налоговые поступления. Он заключил, что эти средства будут направлены на социальное развитие страны и решение ее наиболее насущных проблем.

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#рф
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60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе
20 мая 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

60 компаний Московской области собрал двухдневный форум «Мой бизнес. Скоро лето. 100% Подмосковье», который провели в балашихинском парке «Пехорка». Это производители продуктов, мебели, одежды, сувениров, канцтоваров и многого другого, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с бизнесом. Участниками стали 10 предпринимателей.
«Эта выставка – четвёртая в череде ярмарок подмосковных брендов и первое событие Дня российского предпринимательства. Это праздник для компаний, которые получают уникальную возможность представить свою продукцию потенциальным клиентам. Посетители приходят сюда семьями, чтобы интересно провести выходной и купить что-то красивое и интересное. Выставку посетили около 10 тыс. человек», – рассказала Зиновьева.
Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участники посетили на открытом воздухе информационные сессии, практические занятия, творческие мастер-классы, разыграли подарки. Предприниматели также смогли проконсультироваться у сотрудников центра «Мой бизнес» по поводу получения поддержки, найти новых партнёров.
«Бренды компаний-участников ярмарки и встречи с бизнесом входят в реестр «100% Подмосковье». Это один из инструментов повышения узнаваемости подмосковной продукции среди потребителей. Вступить в реестр просто – пошаговая инструкция размещена на вкладке с одноимённым названием», – отметила зампред.
Информация о будущих мероприятиях для подмосковного бизнеса доступна на Инвестиционном портале региона.

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#московская область
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В США могут остановиться ядерные реакторы
20 мая 2024, 11:11

Фото: istock / Ruma Aktar

В США ядерные реакторы могут остановиться из-за запрета на импорт российского урана, сообщает РИА Новости.
Российский уран составляет треть всего ядерного топлива, используемого на американских атомных электростанциях.

«Попытки заменить российский уран уже предпринимались, но это не удавалось — доходило до остановки реакторов», — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждают, что прекращение поставок урана из России приведет к проблемам в США — рост цен на электроэнергию может превысить текущие темпы инфляции.

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Россия планирует приостановить запрет на экспорт бензина
РБК: правительство России одобрило приостановку запрета на экспорт бензина
20 мая 2024, 02:47

Фото: iStock/kckate16

Правительство России согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина, передает РБК со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что данную информацию также подтвердило Министерство энергетики. Уточняется, что это решение было принято на фоне насыщения рынка топливом и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Напомним, запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС. В прошлом году эмбарго было введено с сентября по ноябрь. Эта мера была разработана для поддержания стабильной ситуации во время весенних полевых работ и сезона отпусков, а также во время ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

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В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии

Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в России
#нпз
#экспорт
#запрет
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#россия
#нефть
#поставки
#рынок
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В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте
20 мая 2024, 01:03

Фото: iStock/Denis Mamin

С 20 мая стоимость проезда в общественном транспорте в Москве выросла. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Цена разовых поездок по карте «Тройка» увеличилась до 57 рублей, а по банковским картам – до 70 рублей. Самый выгодный способ – проезд по биометрии стоимостью 53 рубля. В то же время отмечается, что с 2011 по 2024 год московские тарифы на проезд почти на 30% ниже уровня инфляции.

Городские власти объяснили, что более эффективная работа транспортной системы Москвы требует повышения цен. После индексации средства будут использованы для модернизации инфраструктуры, билетных систем и сервисов для пассажиров.

Ранее директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что изменения тарифов на проезд в московском общественном транспорте незначительны и компенсируются качественным обслуживанием пассажиров на фоне той же Европы. Тем временем стоимость остается низкой по сравнению, например, с Лондоном, Парижем или Берлином.

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#биометрия
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Шор прокомментировал выход румынской компании на газовый рынок Молдавии
Шор: компания Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога
19 мая 2024, 16:25

Фото: iStock/Chepko

Румынская компания Romgaz, открывшая филиал в Кишиневе, будет продавать газ Молдавии по более высокой цене, чем Россия. Об этом заявил лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, Romgaz намерена получить лицензию на поставку природного газа в Молдавию.

«Только один вопрос. Откуда у них газ? Схема простая. Нам продадут тот же самый российский газ, но по завышенной цене», — отметил Шор.
В ноябре 2023 года президент Румынии Клаус Йоханнис, находясь с официальным визитом в Будапеште, заявил, что Румыния планирует поставлять природный газ, добываемый на своей территории, в Венгрию, чтобы помочь стране уменьшить энергетическую зависимость от России.

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#европа
#президент
#спрос
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РИА: Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
19 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/SergeyChayko

В марте 2024 года Индия более чем вдвое нарастила закупки алмазов из России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства промышленности и торговли республики.
По информации агентства, за март Индия импортировала из России алмазов на 728 тысяч карат. Таким образом, в годовом выражении импорт увеличился в 2,3 раза.

«Одновременно Нью-Дели нарастил ввоз камней из Канады — до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Также подскочил импорт алмазов из Китая — в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга», — уточнил автор статьи.

В результате, общий объём импорт алмазов Индией упал с 14,7 миллионов карат до 12,15 миллионов.

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#индия
#импорт
#экономика
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Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке
МВФ: экономика России с начала XXI века выросла в восемь раз
19 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Экономика РФ с начала XXI века увеличилась в восемь раз и заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении. Информация следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Уточняется, что экономика России за 23 года выросла в 7,7 раза – до чуть более 2 триллионов долларов с отметки 260 миллиардов в конце прошлого века. Примечательно, что наиболее активный рост экономики наблюдался у присоединившейся к БРИКС Эфиопии – с начала века она увеличилась в 19,4 раза.

Второе место занимает Китай, его показатели возросли до 17,7 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Казахстан, где экономика выросла в 14,2 раза – до 261 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что к 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения.

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#россия
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#казахстан
#китай
#рост
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Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в России
19 мая 2024, 02:06

Фото: iStock/grafvision

Министерство сельского хозяйства исключило дефицит кисломолочной продукции в России на фоне ухода с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen. В ведомстве заявили, что в стране достаточно сырья для ее производства, ​сообщает РИА Новости.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», – уточнили в Минсельхозе.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время проблемы с поставками данной продукции отсутствуют и дефицит исключен.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов. Эксперт подчеркнула, что у некоторых людей наблюдается аллергия и непереносимость глютена и молочных продуктов. В этом случае решение об исключении продукта должен принять врач, который оценит все риски.

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#экспертное мнение
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#дефицит
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