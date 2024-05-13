Налоговая доначислила более 550 млн рублей сети «АндерСон»

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Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку деятельности сети кафе «АндерСон» за период с 2019 по 2021 годы. В результате проверки выявлено, что компании, входящие в структуры группы, использовали так называемую «ресторанную схему» для скрытия части выручки.
Источники сообщают, что в период с 2020 по 2021 годы сумма скрытой выручки составила более 1 миллиарда рублей - это 36% от общего оборота группы. У некоторых компаний доля скрытой выручки временами достигала 65%. По оценкам налоговых органов, общий объем фактической выручки «АндерСона» составил около 2,6 миллиарда рублей.
В результате сумма дополнительных налоговых начислений по группе «АндерСон» превысила 550 миллионов рублей, из которых около 370 миллионов приходится на налоги, а остальное — на штрафы и пени.
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