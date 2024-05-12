В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

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Начиная с 20 мая, в Государственной думе Российской Федерации начнется публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
«Публичное обсуждение планируется начать 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. Мы пригласим к участию всех заинтересованных лиц: представителей бизнес-сообщества, экспертов, ученых», — подчеркнул депутат.Ранее, 8 мая, исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство планирует обсудить с представителями бизнеса и парламентом предложения по изменению налоговой системы.
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Артем Кузьмин