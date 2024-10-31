Объём производства свинины в Подмосковье вырос за год на 2,5%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные производители свинины за девять месяцев 2024 года увеличили объём выпуска на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За девять месяцев объём производства свинины на убой в живом весе превысил 43 тыс. тонн. Крупнейший производитель свинины в регионе – ЗАО «Тропарёво», расположенное в Можайском городском округе. На предприятии насчитывается более 231,5 тыс. голов свиней. Объём производства достигает 29 тыс. тонн в год», – уточнили в подмосковном Минсельхозпроде.Там добавили, что предприятие включает более 30 свиноводческих комплексов.
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