В индустриальные парки Подмосковья в этом году пришли более 60 резидентов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В подмосковные индустриальные парки в этом году удалось привлечь более 60 новых резидентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Там уточнили, что сейчас в 70 индустриальных парках Подмосковья работают около 1,5 тыс. компаний.
«Общий объём инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 млрд рублей. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков выросла почти до 89%. Ожидается, что на предприятиях создадут более 3 тыс. рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.В министерстве напомнили, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках региона, можно на Инвесткарте Московской области.
Читайте также:
Мособлдума приняла в первом чтении трёхлетний бюджет Подмосковья
Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда ОМС
Первые 100 подмосковных лифтов экспортировали в Армению
Лора Луганская