В индустриальные парки Подмосковья в этом году пришли более 60 резидентов

В подмосковные индустриальные парки в этом году удалось привлечь более 60 новых резидентов, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Там уточнили, что сейчас в 70 индустриальных парках Подмосковья работают около 1,5 тыс. компаний.