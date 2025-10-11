Обвал рынка криптовалют из-за торговых пошлин США достиг $10 млрд
На фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем рынок криптовалют пережил масштабное падение, достигшее 10 миллиардов долларов. Это стало самой значительной волной ликвидации с апреля 2025 года, пишет Bloomberg.
Bitcoin к 00:19 мск упал на 13,68% до отметки 104 764 доллара. К 00:34 мск произошло частичное восстановление до 111 338 долларов (8,25% снижения).
TON продемонстрировал резкое падение: к 00:19 мск курс рухнул на 78,85% до 0,575 доллара. К 00:34 мск цена стабилизировалась на уровне 1,317 доллара (51,56% снижения).
Ethereum показал значительное снижение: к 00:19 мск падение составило 19,57% до 3 500,60 доллара. К 00:34 мск курс скорректировался до 3 744,52 доллара (13,91% снижения).
Причина такого обвала связана с заявлением президента США Дональда Трампа о планах повысить таможенные пошлины на китайские товары до 100% начиная с 1 ноября. Кроме того, планируется введение экспортного контроля на всё критически важное программное обеспечение.
Читайте также: