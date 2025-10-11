11 октября 2025, 04:03

Bloomberg: обвал рынка криптовалют из-за торговых пошлин США достиг $10 млрд

Фото: istockphoto / Phira Phonruewiangphing

На фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем рынок криптовалют пережил масштабное падение, достигшее 10 миллиардов долларов. Это стало самой значительной волной ликвидации с апреля 2025 года, пишет Bloomberg.