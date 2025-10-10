Сотрудника аэропорта задержали за попытку вымогать 5,7 млн рублей
В Сочи задержан бывший сотрудник аэропорта по подозрению в покушении на мошенничество. Мужчина работал менеджером по закупкам и, по данным правоохранителей, пообещал предпринимателю «помочь» с подписанием выгодного договора на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара за крупную сумму денег — 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Сотрудники транспортной полиции совместно с краевым УФСБ задержали подозреваемого во время получения первой части оплаты — 1,14 миллиона рублей. Эти деньги изъяты как вещественное доказательство.
В отношении экс-менеджера возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, мужчину заключили под стражу. Дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства попытки вымогательства.
