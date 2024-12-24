Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре

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Объёмы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы с конца сентября по середину декабря сократились на 19%, а темпы отбора за этот период оказались максимальными за три года. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
Отмечается, что в нескольких европейских государствах темпы отбора из местных ПХГ оказались ещё выше. Например, в Нидерландах объёмы газа уменьшились на 33%, а во Франции – на 28%.
Глава отдела ценообразования на газ в Европе Argus Media Наташа Филдинг заявила, что резкое ускорение темпов отбора связано с необходимостью компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить высокий спрос на внутреннем рынке. Он, в свою очередь, вызван холодной погодой и скорым прекращением транзита российского газа через Украину.
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Анастасия Чинкова