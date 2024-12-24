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Объём газа в хранилищах Евросоюза сократился на 19% в октябре-декабре

Фото: iStock/Iurii Garmash

Фото: iStock/Iurii Garmash

Объёмы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы с конца сентября по середину декабря сократились на 19%, а темпы отбора за этот период оказались максимальными за три года. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.


Отмечается, что в нескольких европейских государствах темпы отбора из местных ПХГ оказались ещё выше. Например, в Нидерландах объёмы газа уменьшились на 33%, а во Франции – на 28%.

Глава отдела ценообразования на газ в Европе Argus Media Наташа Филдинг заявила, что резкое ускорение темпов отбора связано с необходимостью компенсировать снижение импорта СПГ и удовлетворить высокий спрос на внутреннем рынке. Он, в свою очередь, вызван холодной погодой и скорым прекращением транзита российского газа через Украину.

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Инфляция по итогам года составит 9,6-9,8%, заявили в Банке России
24 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Инфляция по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган в интервью «Интерфаксу».
Он подчеркнул, что инфляция в этом году будет порядка 9,6-9,8%. При этом он не исключил влияния на инфляцию в конце текущего года каких-либо факторов.

Ганган спрогнозировал дальнейший рост годовой инфляции до апреля 2025 года. Однако после этой даты должно наступить активное снижение показателей.

Специалист объяснил такую динамику низкими темпами роста цен в начале года.

Также директор департамента денежно-кредитной политики Банка России подчеркнул, что эффект ужесточения денежно-кредитных условий будет больше проявляться. Это выразится в нарастании дезинфляционных трендов в первом полугодии предстоящего года.

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#экономика
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В Жуковском создали НПЦ по развитию беспилотных авиационных систем
24 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» получил статус «Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем». Такой приказ опубликовал Минпромторг, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«НПЦ БАС «Жуковский» – практически готовая площадка, которую Мининвест вместе с ЦАГИ развивает уже шесть лет. Там создана научно-производственная инфраструктура технопарка в сфере высоких технологий, есть испытательные лаборатории и аккредитованный сертификационный центр БАС в области аэродинамики и прочности БПЛА. В технопарке работают 43 резидента, специализирующихся на авиационных беспилотных технологиях. Каждый год они создают инновационные и импортозамещающие технологии более чем на 4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо площадки технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ в наукограде Жуковском работают научно-исследовательские предприятия и вузы авиационной направленности, оснащаются классы по изучению беспилотных технологий в средних школах.

Сегодня НПЦ БАС «Жуковский» включает сертификационный центр БАС и семь испытательных лабораторий, имеющих аккредитацию Росавиации, центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский центр и многое другое.

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#мининвест мо
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АКРА: санкции против российских алмазов навредят и африканским странам
24 декабря 2024, 14:17

Фото: iStock/ Bjoern Wylezich

Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) санкции, которые ввели против российских алмазов, могут навредить странам Африки. Его результаты процитировало ТАСС.
Эксперты обратили внимание, что доля российских алмазов на рынке составляет 30 процентов. Также на территории Российской Федерации располагается 60 процентов доказанных мировых запасов данных драгоценных камней. Тем африканским странам, доходы которых по большей части зависят от продажи минерала, из-за санкций против российских алмазов будет необходимо сертифицировать каждый камень для подтверждения географии его происхождения.

В АКРА полагают, что такое положение обернется ростом издержек для этих стран. Потом издержки повлияют и на всю отрасль.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения.

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#санкции
#эксперты
#африка
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В ЦБ РФ объяснили опасность снижения ключевой ставки
ЦБ: Снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы на рынке труда
24 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Снижение ключевой ставки в России в настоящее время было бы опасным. В условиях дефицита рабочей силы невозможно использовать дешёвые заёмные деньги для повышения производительности.
Об этом говорится в письме Банка России в ответ на запрос депутата Государственной думы от фракции КПРФ Дениса Парфёнова. Выдержки из документа приводит РИА Новости.

В регуляторе пояснили, что даже если производители направят дешёвые заёмные средства на инвестиции, в текущей экономической ситуации это вызовет рост издержек, в том числе и на зарплату. Это спровоцирует дополнительную конкуренцию за ресурсы, приведёт к повышению цены конечного продукта и дополнительно разгонит инфляцию.

Центробанк отмечает, что повышение ключевой ставки не снижает производственные возможности экономики, а лишь притормаживает обычно растущий спрос.

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Правительству РФ предложили обязать работодателей выплачивать 13 зарплату
24 декабря 2024, 04:33

Фото: iStock/Vershinin

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обязать работодателей выплачивать 13 зарплату не позднее 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Как отметил Миронов, сейчас работодатели могут поощрять работников выплатой 13 зарплаты. Как показывает практика, многие компании не всегда пользуются такой возможностью.

По мнению Миронова, данная инициатива может поспособствовать решению кадрового дефицита в стране. Также 13 зарплата позволит мотивировать работников и повысить производительность труда. К тому же такое поощрение поможет семьям с низким доходом организовать себе новогодние праздники.

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#праздники
#сергей миронов
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Минфин не поддержал предложение о льготной ипотеке для участников СВО
РИА Новости: Минфин не поддержал программу льготной ипотеки для ветеранов СВО
24 декабря 2024, 03:02

Фото: iStock/Lazy_Bear

Минфин РФ не поддержал программу льготной ипотеки для ветеранов СВО. Об этом пишут РИА Новости.
«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — говорится в ответе замминистра финансов РФ Ивана Чебескова.

В сообщении Минфина указывается, что введение данной программы трансформирует инструмент льготной ипотеки в массовый продукт. На данный момент в России действуют «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», «Сельская ипотека», «Льготная ипотека на территориях новых субъектов РФ», «ИТ-ипотека». В совокупности эти программы привели к значительным диспропорциям на ипотечном рынке.

В предложенной льготной ипотеке для ветеранов СВО указывается, что участники программы смогут купить жилье по ставке в 2%. Услуга бы предоставлялась исключительно на территории субъекта РФ, в котором прописан заемщик и где планируется приобрести недвижимость.

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#сво
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ЦБ РФ: ослабление рубля позволило заработать банковскому сектору 518 млрд рублей
24 декабря 2024, 01:49

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Из-за ослабления рубля чистая прибыль банковского сектора России в ноябре составила 518 миллиардов рублей. Этим поделились в пресс-службе Центробанка.
В ведомстве указывают, что такой результат в 1,5 раза превысил октябрьские показатели, когда банкам удалось заработать 348 миллиардов. Такой же рост наблюдается и в доходности на капитал (ROE). Здесь показатели увеличились с 25,2% до 37%.

Также в ноябре случилось сокращение отчислений банков в резервы. В сравнении с октябрем, этот показатель уменьшился на 28%. Это явление связывают с урегулированием проблемной задолженности отдельных компаний. .

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#центробанк
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#деньги
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В Московской области с начала года произвели 40 млн перепелиных яиц
23 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock / towfiqu ahamed

В Подмосковье активно увеличивают производство перепелиных яиц. Сначала года из произведено 40 миллионов штук. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Это на 5,3 млн штук больше, чем в прошлом году. Общее поголовье перепелов в регионе – 250 тыс. На территории Московской области крупными производителями перепелиных яиц являются ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе», – отметили в ведомстве.
Там также привели оценку экспертов, которые утверждают, что перепелиные яйца содержат большое количество полезных микроэлементов и имеют высокую пищевую ценность. Они помогают укрепить иммунитет, снизить холестерин, улучшить состояние кожи, пищеварение, наладить работу сердечно-сосудистой системы и улучшить зрение.

Продукт необходим больным диабетом, гипертонией, пожилым, беременным женщинам и детям с диатезом.

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#сельское хозяйство
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#московская область
#подмосковье
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Московская область стала лидером по числу социальных предприятий
23 декабря 2024, 18:42

Фото: iStock / Dilok Klaisataporn

В Подмосковье зарегистрированы свыше 1150 социальных предпринимателей – больше, чем в любом другом регионе России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на данные реестра социальных предпринимателей на декабрь 2024 года.
Общее же число социальных предпринимателей в России впервые перешагнуло отметку в 12 тыс.

«В этом году Подмосковье стало регионом-лидером по количеству социальных предприятий. В регионе в качестве социальных было зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса – 1159. Из них 887 подтвердили свой социальный статус, остальные получили его впервые. По сравнению с прошлом годом число соцпредприятий увеличилось более чем на 15%. Тогда такой статус получила 1001 компания», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, для поддержки социального бизнеса в регионе работают субсидии и гранты.

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#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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