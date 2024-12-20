Шмыгаль: Киев остановит транзит российского газа 1 января 2025 года

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Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года с 7 часов утра (06:00 по московскому времени). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Выступая в Верховной раде, он сообщил, что подача газа будет физически прекращена в связи с истечением срока действия соответствующего соглашения компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом».
Вместе с тем, глава правительства Украины пояснил, что возобновление транзита голубого топлива через украинскую газо-транспортную систему будет возможно по запросу Европейской комиссии, при условии, что этот газ будет не из России. Что касается нефти, то, как отметил Шмыгаль, Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти согласно положениям европейской энергетической хартии.
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Александр Бойцов