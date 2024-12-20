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Шмыгаль: Киев остановит транзит российского газа 1 января 2025 года

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года с 7 часов утра (06:00 по московскому времени). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.


Выступая в Верховной раде, он сообщил, что подача газа будет физически прекращена в связи с истечением срока действия соответствующего соглашения компании «Нафтогаз» с российским «Газпромом».

Вместе с тем, глава правительства Украины пояснил, что возобновление транзита голубого топлива через украинскую газо-транспортную систему будет возможно по запросу Европейской комиссии, при условии, что этот газ будет не из России. Что касается нефти, то, как отметил Шмыгаль, Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти согласно положениям европейской энергетической хартии.

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#газ
#соглашения
#украина
#компании
Путин дал гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако
20 декабря 2024, 18:00

Фото: iStock/Pavel Starikov

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако. Об этом сообщается в указе, представленном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что 81-летнему режиссёру дали гражданство России в соответствии с 89-ой статьёй Конституции РФ.

Джанкарло дель Монако родился в итальянской коммуне Виллорба 28 декабря 1943 года в семье знаменитого тенора Марио дель Монако. Получил образование в Лозаннском университете.

В 1975 году вместе с отцом он основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. Поставил свыше ста опер в крупнейших театрах мира.

14 ноября Большой театр России представил премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто», поставленную гендиректором театра Валерием Гергиевым и Джанкарло дель Монако.

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#италия
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Сенатор Пушков: ЕС пытается помешать Трампу в завершении конфликта на Украине
20 декабря 2024, 17:42

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Европейские политики пытаются помешать вновь избранному президенту США Дональду Трампу в его попытках решения украинского кризиса. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
В своём телеграм-канале он написал, что политика Евросоюза направлена на то, чтобы Киев «вёл бесконечную войну» в расчёте на то, что Россия истощит ресурсы своей экономики под напором санкций и гнётом военных расходов.

«Итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, тем не менее, не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна», —заявил сенатор.

Он подчеркнул, что во всём мире уже увидели, что критическое ослабление России попросту невозможно. Если в Европе в этом ещё до сих пор не убедились, то придётся убедиться, заключил Пушков.

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#политика
#итоги
#ес
#киев
#пушков
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В Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока-2»
Расходы на ремонт «Северный поток-2» составят максимально 633 млн евро
20 декабря 2024, 17:32

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток-2» ожидаемо составят 633 миллиона евро. Об этом в ходе судебного заседания заявил Роберт Бехлер – представитель Transliq AG, швейцарского ликвидатора оператора газопровода.
Напомним, что компания Transliq AG назначена временным административным управляющим Nord Steam 2 AG.

Бехтер заявил, что газопровод полностью активирован, также сформирован резерв для ожидаемых затрат на ремонтные работы в размере 633 миллионов евро. Подсчитанные расходы находятся на верхней границе ожиданий и опираются на будущее использование газопровода, а не его выводе из эксплуатации.

Судья попросил уточнить, насколько реалистична оценка компании он будущем использовании газопровода. Бехтер подчеркнул, что спрос на энергоносители в Европе сохраняется на высоком уровне, а транспортные расходы через газопровод «Северный поток-2» относительно низки. Исходя из этого и строилась оценка его будущего использования.

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#компании
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#прогноз
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Захарова: Западу следует задуматься, каково жить в предлагаемых им условиях
20 декабря 2024, 17:21

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Для стран Запада уже давно настала пора задуматься о том, каково жить в тех условиях, которые они предлагают другим. Слова президента РФ Владимира Путина о дуэли между западными системами противоракетной обороны (ПРО) и российской ракетой «Орешник» — прекрасный повод для этого.
Так официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала встревоженную реакцию Запада на слова российского лидера.

«Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах "вглубь России". И никто в этих странах не вспоминает о гуманности, международном праве и правах человека», — отметила дипломат.

На этом фоне Западу полезно будет представить, каково это — ощущать угрозу удара ракеты, который похож на попадание среднего метеорита. Жить в тех обстоятельствах, которые они так легко предлагают другим.

Эти слова созвучны заявлению Путина, который со свойственным ему спокойствием упоминал, что дуэль между западными системами ПРО и «Орешником» можно устроить не только в Киеве, но и в любом другом месте.

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#мария захарова
#дипломат
#ракеты
#рф
#орешник
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Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ Кирилловым
20 декабря 2024, 17:18

Фото: iStock/Gerd Harder

В пятницу на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ состоялась церемония прощания с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом информирует РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин направил венок в знак уважения и памяти о покойном. Также венки были отправлены заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, помощником президента РФ Алексеем Дюминым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также депутатами Государственной Думы и коллективами различных министерств и ведомств.

По данным Следственного комитета России, 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, скрытое в самокате у подъезда дома. В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Ведётся уголовное расследование по статьям о теракте и убийстве. Утром 20 декабря ФСБ, СК и МВД сообщили о задержании исполнителя теракта, рожденного в 1995 году, который признался в вербовке украинскими спецслужбами с обещанием 100 тысяч долларов и выезда в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

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#подмосковье
#фсб
#расследование
#вс рф
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Публицист Лозанский назвал возможное место переговоров Трампа и Путина по Украине
Лозанский: в Будапеште Путин и Трамп могут завершить украинский конфликт
20 декабря 2024, 16:25

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте. Об этом «Радио 1» заявил президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский.
В своей статье, опубликованной на портале Pluralia, он представил несколько возможных сценариев завершения военных действий на Украине. Один из них, по данным New York Times, — вооружённый нейтралитет, то есть Россия «обещает не нападать» на Украину, а Украина отказывается от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории.

Как считает эксперт, этот план может быть вполне осуществимым, так как Путин заявил, что нейтралитет необходим для «добрососедских отношений».
«Сейчас трудно представить себе такие отношения между Россией и Украиной, но Путин известен тем, что держит своё слово, и если 21 января Трамп позвонит ему и предложит провести саммит, они могли бы заключить историческую сделку. Место встречи можно найти где-нибудь в Европе. Учитывая мирные инициативы Будапешта, это было бы одно из наиболее предпочтительных мест», – поделился своим мнением с «Радио 1» Лозанский.
Военный конфликт на территории Украины продолжается уже более 1000 дней, погибли сотни тысяч людей, миллионы стали беженцами.
«Пришло время положить ей [войне] конец», — заключил эксперт.
Напомним, что команда избранного президента США Дональда Трампа была готова рассмотреть выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном предложение о прекращении боевых действий на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом сообщил будущий помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц. По его словам, Орбан, прежде чем изложить данное предложение Владимиру Путину, сначала встретился с Трампом во Флориде.

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WP: Демократы назвали Маска «теневым президентом» после критики законопроекта
20 декабря 2024, 15:41

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский предприниматель, богатейший человек мира и будущий сопредседатель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на самом деле является «теневым президентом» США. Так владельца компаний Tesla и SpaceX назвали его критики из Демократической партии.
Об этом сообщает американское издание The Washington Post. В публикации отмечается, что демократы обвиняют Маска в провале законопроекта о финансировании правительства, изначально поддержанного Дональдом Трампом, которого он называют всего лишь «вице-президентом» при миллиардере.

Авторы материала напоминают, что после многочисленных постов Маска в принадлежащей ему же социальной сети Х о том, что законопроект не должен быть принят, республиканцы в палате представителей в итоге его не поддержали. Трамп, долгое время хранивший молчание, также высказался против.

Сенаторы от Демократической партии называют будущий кабинет Трампа «олигархией», так как он пригласил туда «десятки миллиардеров». По мнению критиков, именно бизнесмены будут диктовать повестку республиканцам.

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#законопроект
#маска
#трамп
#сша
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В Болгарии выступили против соглашения по безопасности с Украиной
Бывший премьер Болгарии Борисов выступил против соглашения с Украиной
20 декабря 2024, 15:25

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Болгарии, лидер крупнейшей парламентской партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов выступил против подписания двухстороннего соглашения с Украиной о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщило местное агентство Novinite.
В минувшую среду премьер технического правительства Димитар Главчев направил депутатам запрос на подписание договора с Украиной. Представитель ГЕРБ назвал предложение несвоевременным и призвал отозвать этот вопрос. А председатель Народного собрания (парламента) Наталья Киселова отказалась выносить проект соглашения на голосование.

Борисов объяснил, что в настоящее время наблюдаются обстоятельства, включая обсуждение мирных инициатив Евросоюзом и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые изменили контекст.

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#болгария
#украина
#соглашение
#сотрудничество
#безопасность
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Кобахидзе: Грузия готова к обсуждениям закона об иноагентах
20 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/ Aoraee

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время брифинга заявил, что власти республики готовы к обсуждениям и хотят внести изменения в закон «О прозрачности иностранного влияния», ещё известный как закон об иноагентах, передал Teлегерам-канал «Sputnil Грузия».
«Мы готовы к обсуждениям и сотрудничеству со структурами Совета Европы по вопросам, связанным с законом «О прозрачности иностранного влияния»», — обратил внимание Ираклий Кобахидзе.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил, что организация вместе с Грузией собирается создать рабочую группу, чтобы определить поправки в закон об иноагентах, об этом секретарь заявил на пресс-конференции в Тбилиси, трансляция которой велась на сайте международной организации. Ален Берсе полагает, что изменения, которые будут внесены в закон, определит группа, в неё войдут эксперты из Грузии, Совета Европы и Венецианской комиссии.

«Я приветствую заверения правительства [Грузии] в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии», — подчеркнул представитель Совета Европы.

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