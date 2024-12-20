Шмыгаль: Киев остановит транзит российского газа 1 января 2025 года

Для стран Запада уже давно настала пора задуматься о том, каково жить в тех условиях, которые они предлагают другим. Слова президента РФ Владимира Путина о дуэли между западными системами противоракетной обороны (ПРО) и российской ракетой «Орешник» — прекрасный повод для этого.