Экономист Оленченко: Фицо мог обсудить с Путиным план по сохранению поставок газа

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Во время переговоров, которые состоялись в Москве на минувших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить президенту РФ Владимиру Путину план по сохранению поставок газа на фоне прекращения украинского транзита с 1 января. Такую оценку старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко передало агентство РИА Новости.
Владимир Оленченко обратил внимание, что речь идет о том, что Словакия и Венгрия, возможно, заключат с Российской Федерацией контракт, исходя из которого газ будет принадлежать покупателям и уже в таком качестве транспортироваться через Украину.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев уточнил, что переговоры президента Российской Федерации и премьер-министра Словакии были «совершенно дежурными» и Роберт Фицо проявлял интерес не к геополитике. Словацкого премьера волновало то, чтобы «провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа», добавил Трухачев.
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«Чтобы Киеву было проще согласиться на такой компромисс, Словакия и Венгрия угрожают остановить ему всякую помощь», — подчеркнул экономист.
Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев уточнил, что переговоры президента Российской Федерации и премьер-министра Словакии были «совершенно дежурными» и Роберт Фицо проявлял интерес не к геополитике. Словацкого премьера волновало то, чтобы «провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа», добавил Трухачев.
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Ольга Енгалычева