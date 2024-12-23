Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из России в Европу

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Ситуация с транзитом российского газа в страны Европу через территорию Украины сложная и требует повышенного внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у России возможность поставлять газ в Словакию после истечения срока российского-украинского соглашения о транзите. Песков подчеркнул, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Заявления Украины и позиция европейских государств, продолжающих покупать газ у России, ясны.
В воскресенье в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После беседы последний отметил, что его визит в Москву стал реакцией на заявление Владимира Зеленского о прекращения транзита газа через украинскую территорию.
Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в страны Европы, в том числе в Словакию, что в связи с позицией Зеленского станет практически невозможно после 1 января.
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В воскресенье в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После беседы последний отметил, что его визит в Москву стал реакцией на заявление Владимира Зеленского о прекращения транзита газа через украинскую территорию.
Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в страны Европы, в том числе в Словакию, что в связи с позицией Зеленского станет практически невозможно после 1 января.
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Анастасия Чинкова