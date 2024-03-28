В Подмосковье начали строить площадку по переработке шин за 500 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дмитровском городском округе началось строительство производственной площадки по обработке и утилизации автомобильных шин. Проектом занимается «Дмитровский завод РТИ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Запуск площадки должен помочь предприятию увеличить производственные мощности и расширить линейку продукции.
«Инвестор уже приступил к строительству на участке площадью 2 га. Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в I квартале 2025 года. Объём инвестиций в проект – 500 млн рублей. Сейчас на предприятии работают более 160 сотрудников. Расширение производства позволит увеличить штат на 50 человек», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«Дмитровский завод РТИ» запустит на новой производственной площадке ещё одну линию по переработке резинового порошка и резиновой крошки, построит дополнительный склад для готовой продукции.
У предприятия есть собственная инфраструктура по сбору отходов, включающая контейнеры-накопители для бесплатного сбора шин и техники от населения и организованные на местах пункты сбора.
«Основной объём шин, которые мы перерабатываем, – от легковых и грузовых машин. Автовладельцы могут не выбрасывать старые шины в мусорный бак, а отвезти их в специальный контейнер, откуда они попадут на переработку», – рассказала замгендиректора – начальник отдела утилизации «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.Сейчас в Подмосковье оборудовано более 300 пунктов, где можно бесплатно сдать старые шины. Контейнеры находятся у шиномонтажных мастерских, автосервисов и в промзонах. Узнать адреса можно на карте.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
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