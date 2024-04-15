Объём контейнерных перевозок между Европой и Китаем вырос на 18%

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Объём перевозок контейнерными поездами между КНР и Европой в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос на 18%. Так, в 2023 году из Китая в Европу в общей сложности были отправлены 17,5 тысяч контейнерных поездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по грузовым перевозкам Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Зубайду Аспаеву.
«В 2023 году отправлено более 17,5 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай—Европа, что на 6% выше уровня 2022 года, перевезено 1,9 млн контейнеров TEU. Рост составил на 18% выше уровня 2022 года», — заявила Аспаева в ходе заседания совета управляющих и ответственных представителей железнодорожного транспорта стран—членов ОСЖД в Ашхабаде.
Она отметила, что международные контейнерные перевозки маршрутными поездами из Китая в европейские страны были запущены в 2011 году. Сейчас рейсы контейнерных поездов в направлениях Китай — Центральная Азия и Китай — Европа соединяют 217 городов в 25 странах Европы и более 100 городов в азиатский странах. В 2023 году по сети ж/д линий стран—членов ОСЖД протяженностью более 293 тыс. км перевезли 5,3 млрд тонн грузов.
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