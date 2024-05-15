В Подмосковье произвели около трети всех российских кормов для домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области расположено несколько предприятий, производящих корма для домашних животных, общий объём выпуска этой продукции в марте текущего года превысил 116 тысяч тонн, что составило 32% от общероссийского производства, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства готового корма для кошек, собак и других домашних питомцев в марте 2024 года составил более 116 тысяч тонн, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (…) Выпущенная в Московской области продукция составила 50% от всех кормов для домашних питомцев, произведённых в Центральном федеральном округе, и 32% от всех кормов, сделанных в России», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря работающим в Московской области компаниям «МАРС», «Глобал Петфуд», «РУСКАН» и «ГросШеф».
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