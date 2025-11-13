Достижения.рф

США теряют рычаги санкционного давления на Россию

Рубио: США почти исчерпали возможности для новых санкций против РФ
Фото: istockphoto / designer491

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потенциал для введения новых санкций против России практически исчерпан. Об этом он рассказал журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран‑участниц G7 в Онтарио.



Дипломат напомнил, что Вашингтон уже применил ограничительные меры против крупнейших российских нефтяных компаний. Речь идет о санкциях Минфина США, введенных в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть» в октябре 2025 года.

«Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — подчеркнул Рубио.
Госсекретарь США также заявил, что борьба с так называемым «теневым флотом» РФ должна стать приоритетом для европейских стран. По его мнению, именно ЕС должен предпринять более активные меры в этом направлении.
Александр Огарёв

