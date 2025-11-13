США теряют рычаги санкционного давления на Россию
Рубио: США почти исчерпали возможности для новых санкций против РФ
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потенциал для введения новых санкций против России практически исчерпан. Об этом он рассказал журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран‑участниц G7 в Онтарио.
Дипломат напомнил, что Вашингтон уже применил ограничительные меры против крупнейших российских нефтяных компаний. Речь идет о санкциях Минфина США, введенных в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть» в октябре 2025 года.
«Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — подчеркнул Рубио.Госсекретарь США также заявил, что борьба с так называемым «теневым флотом» РФ должна стать приоритетом для европейских стран. По его мнению, именно ЕС должен предпринять более активные меры в этом направлении.