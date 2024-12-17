В Московской области отметили лучших экспортёров года

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
На форуме экспортёров в Доме правительства Московской области наградили лучших из них. В конкурсе «Экспортёр года Московской области» участвовали крупные компании, МСП и индивидуальные предприниматели. Заявки подали более 60 компаний, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Нашим предприятиям помогает выходить на новые рынки Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Их продукция востребована за границей. Всего с начала года предприниматели из Московской области заключили 104 экспортных контракта на 75,2 млн долларов. Основные направления экспорта по этим контрактам включают лёгкую и химическую промышленность, продукты и металлообработку», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Победители были определены в таких отраслях, как промышленность, сфера услуг, готовое продовольствие, продукция для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и продукция агропрома.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России.
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