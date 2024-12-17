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В Московской области отметили лучших экспортёров года

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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На форуме экспортёров в Доме правительства Московской области наградили лучших из них. В конкурсе «Экспортёр года Московской области» участвовали крупные компании, МСП и индивидуальные предприниматели. Заявки подали более 60 компаний, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Нашим предприятиям помогает выходить на новые рынки Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Их продукция востребована за границей. Всего с начала года предприниматели из Московской области заключили 104 экспортных контракта на 75,2 млн долларов. Основные направления экспорта по этим контрактам включают лёгкую и химическую промышленность, продукты и металлообработку», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Победители были определены в таких отраслях, как промышленность, сфера услуг, готовое продовольствие, продукция для красоты и здоровья, высокие технологии, машиностроение, строительство и продукция агропрома.



Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован президентом России.

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-оформление лицензий на торговлю спиртным
17 декабря 2024, 10:20

Фото: istockphoto.com/standret

Услугу по выдаче лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией обновили на госпортале Московской области, она стала удобнее и проще, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Доработан сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Кроме того, в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по получению лицензии на розничную продажу алкоголя размещена в разделе «Развитие бизнеса». С начала года этой услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз.

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ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам до 24%
17 декабря 2024, 09:23

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам на сроки три и шесть месяцев до 24% годовых. Такие данные привела пресс-служба банка.
«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока», — говорится в сообщении.

При этом для новых клиентов при вкладах на три месяца максимальная ставка увеличена до 23,7% годовых. Такая же ставка предусмотрена для старых клиентов, которые откроют вклады с использованием денег, которых ранее на счетах банка не было. При вкладе на срок шесть месяцев ставка составит 24% годовых. При этом процент выплачивается в конце срока.

Старые клиенты банка могут получить максимальную ставку по вкладам на три месяца от 22,1% до 22,7%, а на шесть — от 22,4% до 23%. Проценты также выплачиваются в конце срока.

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В ГД ​назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
Депутат Бессараб: с 1 января 2025 года МРОТ достигнет 22,4 тысячи рублей
17 декабря 2024, 05:36

Фото: iStock/blinow61

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится и составит 22 440 рублей.
«МРОТ (с 1 января 2025 года) увеличится на 16,6 процента и достигнет 22440 рублей», — уточнила РИА Новости член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб.
Повышение затронет более 4 миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников в реальном секторе экономики.

Новый уровень МРОТ позволит улучшить доходы сотрудников, получающих минимальные зарплаты, а также повлияет на другие социальные выплаты, рассчитываемые на его основе.

Ранее «Радио 1» передавало, что немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата.

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#зарплаты
#социальные выплаты
#доходы
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Нацбанк контролирует траты украинцев заграницей
16 декабря 2024, 21:50

Фото: iStock/ johan10

Нацбанк Украины (НБУ) запросил у банков информацию о заграничных расчётах по валютным картам от 250 тысяч гривен за октябрь—ноябрь, отчет нужно представить до 16 декабря, следует из внутреннего письма регулятора, его опубликовала «Страна.ua». Банкам нужно отчитаться отдельно за каждую операцию.
Из письма следует, что данные нужны для «анализа таких платежных операций». С 1 января следующего года банкам нужно будет подавать подобные отчеты каждый месяц: до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

В сентябре НБУ ввел ограничения для расчетов валютными картами заграницей: до 100 тысяч гривен — если человек приобретает драгоценные камни, металлы, ювелирные изделия, монеты, часы и подобное и до 500 тысяч гривен — для оплат за границей услуг агентов по недвижимости. Отмечалось, что целевое применение отслеживают по платежным кодам международных платежных систем Visa, Mastercard — MCC-кодам (merchant category code).

В казначействе одного из украинских банков выдвинули предположение, что отчет необходим для понижения данных лимитов или введения новых ограничений, отметило издание.

«Может быть, уже не по конкретным товарам/услугам, а уже тотальных — для всех покупок с валютных счетов», — подчеркнул собеседник издания.

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#данные
#ограничения
#банк
#украина
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Путин: Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста в 2025 году
16 декабря 2024, 21:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На встрече с представителями деловых кругов президент Россия Владимир Путин заявил, что РФ в следующем году хочет добиться сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, передало агентство РИА Новости.
Президент России посоветовал бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке ЦБ, «потому что не ставкой единой жива экономика», но предложил задуматься о предложении товаров на рынке. Владимир Путин полагает, что грядущий рост «обеспечит работу и достижение необходимых параметров», в том числе и макроэкономических параметров.

Ещё российский лидер призвал бизнес сконцентрироваться на решении кадрового вопроса, готовить специалистов так, чтобы это были те, кто устремлён в будущее. Россия не должна отставать ни по количеству, ни по качеству.

Ещё одна задача, обозначенная Владимиром Путиным — экологические проблемы. О них стоит помнить даже при «реальных и даже отчасти нарастающих трудностей».

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#экономика
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ICE: биржевые цены на какао-бобы составили 11 822 долларов за тонну
16 декабря 2024, 19:09

Фото: iStock/ eefauscan

16 декабря цена на какао-бобы, из которых делают шоколад, достигла своего исторического максимума — больше 11 тысяч долларов за одну тонну. Такие данные опубликовала площадка ICE Futures.
В понедельник, 16 декабря, какао-бобы подорожали до 11 822 долларов за тонну. С начала 2024 года этот продукт подорожал практически в два раза.

До этого, 6 декабря, это сырье подорожало до максимума примерно за полгода. В тот момент мартовские фьючерсы на торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стали больше на 2,4 процента и торговались на уровне 10 092 доллара за тонну, что являлось самым высоким показателем с 14 июня. Исторический максимум фиксировался 19 апреля на уровне в 11 722 доллара за тонну какао-бобов.

Подчёркивалось, что на мировой урожай какао-бобов в негативном ключе могут повлиять плохие погодные условия и болезни деревьев в лидирующих странах-поставщиках данного продукта.

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#эксперты
#болезни
#цены
#шоколад
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Подмосковный производитель игрушек запускает новый цех в Пушкинском округе
16 декабря 2024, 18:59

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

В городском округе Пушкинский появился новый цех для обязательной маркировки детских игрушек. Строительство завершил один из крупнейших в России производителей детских конструкторов, подмосковная компания «Мир пластика».
Запустить новый цех компания планирует в начале следующего года. Разрешение уже получено, сообщили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания инвестировала в проект более 20 млн рублей. В ближайшее время на предприятии создадут 25 рабочих мест. Также в этом году компания инвестировала около 50 млн рублей в модернизацию оборудования. На производственной площадке установили новые пресс-формы для расширения ассортимента продукции. Сейчас предприятие производит более 100 тонн игрушек из пластика в месяц», – рассказала Зиновьева.
Новый цех компания построила для проведения обязательной маркировки детских товаров. Она будет введена в следующем году и позволит исключить попадание на прилавки контрафактной продукции, которая может негативное воздействовать на здоровье детей.

Ежегодно «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 наименований детских товаров. Готовую продукцию компания поставляет по всей России и в страны СНГ.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#игрушки
#цех
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Воробьёв: ещё в пяти подмосковных округах начали строить индустриальные парки
16 декабря 2024, 15:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области стартовало строительство новых индустриальных парков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он напомнил, что сейчас в регионе уже работают 72 индустриальных парка.
«Мы начали строительство новых, современных парков. Они занимают порядка 100 га в пяти локациях. Пять, соответственно, у нас в следующем периоде. Это Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский городские округа», – сказал Воробьёв в интервью телеканала «Россия 24».
Как подчеркнул губернатор, новые индустриальные парки необходимы для развития инновационного бизнеса.
«Мы видим приход иностранных инвесторов – Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана, Белоруссии, Объединённых Арабских Эмиратов. Эта работа для нас крайне важна», – подчеркнул глава региона.
Он также добавил, что в Подмосковье планируют расширять возможности контейнерных терминалов. Через эти терминалы планируется отправлять на экспорт всё, что представляет интерес, в частности, – в Китае.

Воробьёв также отметил, что инвестиции в регионе в этом году составят 1 трлн 700 млрд рублей. Он назвал эту цифру хорошей.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#губернатор
#андрей воробьёв
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Bloomberg: Немецкая экономика вплотную приблизилась к точке невозврата
16 декабря 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Leestat

Цифры, характеризующие уровень экономического потенциала Германии, в настоящее время упали ниже периода, который предшествовал пандемии. Страна довольно быстрыми темпами приближается к точке невозврата.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на расчёты аналитиков. В публикации указывается, что экономика ФРГ после пяти лет стагнации показывает уровень на пять процентов ниже, чем она должна была быть, если бы темпы роста, которые были до коронавируса, сохранились.

Главными причинами существующего спада эксперты называют отказ от дешёвых энергоносителей из России. Кроме того, серьёзное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывает неважное положение дел у немецких автомобильных концернов, которые явно проигрывают конкуренцию китайским производителям.

Подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в стране. И аналитики обеспокоены как раз тем, что производство и торговля не рухнут одномоментно, учитывая накопленные резервы. Но медленное сползание вниз при том, что страна стала не конкурентноспособной на международном рынке, беспокоит ещё больше, заключают авторы материала.

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#торговля
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#эксперты
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