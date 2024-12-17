В Подмосковье оптимизировали онлайн-оформление лицензий на торговлю спиртным

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Услугу по выдаче лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией обновили на госпортале Московской области, она стала удобнее и проще, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Доработан сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений. Кроме того, в онлайн-форме заявления увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга по получению лицензии на розничную продажу алкоголя размещена в разделе «Развитие бизнеса». С начала года этой услугой воспользовались свыше пяти тысяч раз.
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