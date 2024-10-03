Представители Подмосковья смогут приять участие в ХХ форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

Фото: пресс-служба ХХ форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
Двадцатый форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 23 по 15 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, в нём примут участие промышленные предприятия из разных регионов России, включая малые инвестиционные и малые технологические компании, а также представители властей разных уровней, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках деловой программы на форуме будут организованы специальные секции по вопросам закупок в различных сферах, включая транспорт, цифровую экономику, энергетику, здравоохранение, транспорт, строительство и образование», — говорится в сообщении.Кроме того, главы госкорпораций и компаний организуют на форуме консультационные пункты, где будут давать потенциальным участникам корпоративных закупок разъяснения по актуальным вопросам и оказывать методическую помощь.
Подробная информация о форуме «ГОСЗКАЗ» размещена на сайте мероприятия.
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