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Представители Подмосковья смогут приять участие в ХХ форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

03 октября 2024, 16:04
Фото: пресс-служба ХХ форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Фото: пресс-служба ХХ форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

Двадцатый форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» будет проходить с 23 по 15 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге, в нём примут участие промышленные предприятия из разных регионов России, включая малые инвестиционные и малые технологические компании, а также представители властей разных уровней, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках деловой программы на форуме будут организованы специальные секции по вопросам закупок в различных сферах, включая транспорт, цифровую экономику, энергетику, здравоохранение, транспорт, строительство и образование», — говорится в сообщении.
Кроме того, главы госкорпораций и компаний организуют на форуме консультационные пункты, где будут давать потенциальным участникам корпоративных закупок разъяснения по актуальным вопросам и оказывать методическую помощь.



Подробная информация о форуме «ГОСЗКАЗ» размещена на сайте мероприятия.

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Компания «Газпром» возглавила рейтинг убыточных корпораций России в 2023 году
03 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/Max Zolotukhin

«Газпром» по итогам прошлого года возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний. Об этом информирует Forbes.
Уточняется, что компания попала в список в первый раз и сразу же с рекордным убытком, который составил 583,1 млрд рублей. Согласно информации экспертов, данные показатели связаны с обесценением нефинансовых активов и убытком от курсовых разниц. В период с января по июнь 2024 года «Газпром» уже получил более 1 трлн рублей прибыли.

Второе место среди самых убыточных бизнесов в Росси занимает совместное предприятие «СИБУР Холдинг» и китайской корпорации Sinopec — Амурский газохимический комплекс. Чистый убыток составил 71,9 млрд рублей. В тройку лидеров также вошел Ozon с чистым убытком в 42,7 млрд рублей. Отмечается, что убытки маркетплейса по итогам текущего года могут ​увеличиться.

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Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты
В России предложили увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2 %
03 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Vershinin

Правительство предложило увеличить зарплаты бюджетникам социальной сферы в следующем году. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки сообщает газета «Ведомости».
Уточняется, что повышение окладов на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, деятелей науки и соцработников. Судьям, работникам государственных учреждений, сотрудникам СК РФ и прокурорам поднимут заработные платы на 4,5%.

Согласно документу, индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах главы российского государства Владимира Путина.

Напомним, с 1 октября этого года проиндексировали зарплаты двум миллионам граждан РФ. Данная мера была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы.

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Экономист Ведута объяснила ограничения выдачи банками кредитов россиянам
02 октября 2024, 18:27

Фото: iStock/A stockphoto

Экономист Елена Ведута заявила, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.
В частности, так она прокомментировала решение ВТБ временно запретить своим клиентам оформлять более одной кредитной карты.

«В данном случае это логичная мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Она также напомнила о необходимости поднимать экономику страны в том числе для роста уровня благосостояния.

До этого генконсул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй заявил о пользе китайской экономической модели для всего мира. Он напомнил о том, что экономика Китая растёт, ВВП страны за первую половину этого года также поднялся. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт добавил, что Китай придерживается принципа мирного развития, стремясь к прогрессу в процессе защиты и развития всего мира.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены.

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#кредиты
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#рф
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В Королёве за счёт поддержки Подмосковья построят базу отдыха
02 октября 2024, 18:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Королёв появится гостиничный комплекс «База отдыха «Ближний Плёс». Инвестпроект реализует компания «Бережки», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Суммарная площадь сооружений на участке составит 9 га. Компания будет вести строительство базы отдыха на участке, который был передан инвестору по упрощённой процедуре, без проведения торгов.
«Проект включает строительство основного корпуса на 15 номеров, 25 гостевых домов, ресторана и спа-комплекса. Объём инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест. Открытие гостиницы запланировано на 2029 год», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа даёт инвесторам возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без проведения торгов инвесторы могут на Инвестпортале Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Представители Подмосковья смогут стать участниками Евразийского делового форума «ИНТЕГРАЦИЯ»
Представители Подмосковья смогут поучаствовать в Евразийском форуме «ИНТЕГРАЦИЯ»
02 октября 2024, 17:23

Фото: сайт форума

В Москве 15 ноября состоится VI Евразийский деловой форум «ИНТЕГРАЦИЯ». Главная тема форума в этом году – «Технологический суверенитет и промышленная кооперация в интересах бизнеса», сообщили в пресс-службе организаторов.
«На форуме планируется обсудить перспективы развития торговых связей в условиях переориентации торговли на Восток, современные цифровые тенденции в мире бизнеса, проекты в области развития станкостроения, промышленных роботов и автоматизации производства», – отмечается в сообщении.
Пленарное заседание форума состоится ноября 15 ноября с 10 до 12 часов по адресу: Москва, Большая Якиманка, 24, ГК «Президентотель».

Форум проводится ежегодно уже пять лет. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.

Для уточнения формата участия и других вопросов можно позвонить по телефону 7 (495) 108-12-04 или написать на электронную почту info@alfacorporation.ru.

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Госветслужба Подмосковья провела 41 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц
02 октября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Госветслужба Московской области с января по сентябрь провела более 40 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«В Подмосковье принимаются все необходимые профилактические меры и проводятся лабораторные исследования, чтобы не допустить образование очагов гриппа птиц. С января по сентябрь этого года проведено 41,3 тыс. исследований на это заболевание. Принятые меры позволяют обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», – отметили в ведомстве.
Как рассказали в областном Минсельхозпроде, грипп птиц – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Она поражает органы пищеварения и дыхания пернатых, характеризуется высокой летальностью.

Входит в группу высокопатогенных вирусов, которые могут передаваться человеку через прямой контакт с инфицированными птицами, а также с загрязнёнными поверхностями или предметами.
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#сельское хозяйство
#апк
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В Подмосковье убрали более 9,5 тыс. тонн овса
02 октября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка овса завершилась на полях Московской области, всего аграрии намолотили более девяти с половиной тысяч тонн этого злака, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Всего в Подмосковье овсом было засеяно 4,3 тыс. гектаров полей, самые большие площади посева располагались в округах Лотошино, Воскресенск, Сергиево-Посадский и Дмитровский. Общий валовый сбор составляет 9,5 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерскую позицию по сбору овса занял Воскресенск, где на сегодняшний день аграрии намолотили 1.3 тыс. тонн. Такой результат был достигнут благодаря компании «Евсеевское», фермерскому хозяйству Кузнецовых и сельскохозяйственному производственному кооперативу «Наш Аграрий».

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Подмосковные колбасы заняли более 10% российского рынка
02 октября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 170 тысяч тонн колбасных изделий, включая мясные деликатесы, произвели предприятия Московской области за восемь месяцев текущего года, общая доля подмосковной продукции занимает более десяти процентов на российском рынке, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«За восемь месяцев с начала года объем производства колбасных изделий в Московской области составил 171,9 тысяч тонн. Региональные производители выпускают более 21% товаров данного вида в Центральном федеральном округе. На долю Московской области также приходится более 10% продукции, представленной сейчас на российском рынке», — говорится в сообщении.
В числе наиболее продуктивных областных предприятий в министерстве назвали завод-робот по производству сырокопченых колбас «Черкизово-Кашира», выпускающий до 100 тонн колбасы в сутки, подольский завод «Ремит», завод «Мясницкий ряд» в Одинцове и «Мясокомбинат Клинский».

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Раменским участникам СВО предложат грант на агропромышленную деятельность
02 октября 2024, 13:29

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Грант «Агромотиватор», направленный на поддержку предпринимательской деятельности участников и ветеранов специальной военной операции в агропромышленном секторе, начнут выдавать в Московской области с 2025 года, эту инновацию проанонсировало региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Подать заявку на грант «Агромотиватор» сможет гражданин России, принимавший участие в СВО и возглавляющий фермерское хозяйство на территории Раменского округа», — говорится в сообщении.
Получатель гранта обязуется осуществлять хозяйственную деятельность на территории округа в течение не менее пяти лет со дня перевода ему суммы гранта, а также достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом.

Подробную информацию о предоставлении гранта можно получить у специалистов сектора сельского хозяйства администрации Раменского округа по телефону 8-496-463-60-81 или отправить вопрос по электронной почте: i.selhoz@mail.ru.

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#раменский городской округ
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