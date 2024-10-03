В Дубне начали выпускать новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций

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В особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков. Их будет производить резидент ОЭЗ – компания «Алтегра» из группы компаний «Алфарма». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ-2024.
В ближайшее время предприятие приступит к производству ещё семи новых препаратов для лечения инфекционных заболеваний, тяжёлых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также сепсиса.
Производственные помещения «Алтегры» в ОЭЗ «Дубна» занимают более 3 тыс. кв. м. Мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн флаконов в год.
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«За восемь месяцев текущего года компания выпустила более 3 млн флаконов лекарств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас антибиотики «Алтегры» поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ. Компания панирует расширить рынок сбыта. Уже сейчас некоторые препараты группы компании зарегистрированы в Монголии и Камбодже. Теперь предприятие ждёт аудит из ОАЭ и регистрирует препараты в Китае», – рассказала Зиновьева.
Производственные помещения «Алтегры» в ОЭЗ «Дубна» занимают более 3 тыс. кв. м. Мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн флаконов в год.
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Лора Луганская