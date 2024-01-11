Около 200 подмосковных компаний за год представили продукцию за рубежом

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Стенды региона в 2023 году были представлены на 18 международных выставках, участниками которых стали 134 подмосковных компаний. Фонд не только берёт на себя организационные вопросы компаний, но и компенсирует им расходы, связанные с участием в выставке», – пояснила Зиновьева.
Так, в ноябре сразу пять подмосковных предприятий приняли участие в BUILD PRO EXPO 2023 в Узбекистане. Это компании из Воскресенска, Чехова, Люберец и Сергиево-Посадского округа.
Участниками восьми бизнес-миссий стали 60 предприятий.
Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них рассказывается на сайте.
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