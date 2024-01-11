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Около 200 подмосковных компаний за год представили продукцию за рубежом

11 января 2024, 14:40
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

134 компании стали за прошедший год участниками международных выставок при поддержке Подмосковья и представили свою продукцию потенциальным партнёрам. Ещё 60 предприятий приняли участие в восьми бизнес-миссиях, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Стенды региона в 2023 году были представлены на 18 международных выставках, участниками которых стали 134 подмосковных компаний. Фонд не только берёт на себя организационные вопросы компаний, но и компенсирует им расходы, связанные с участием в выставке», – пояснила Зиновьева.

Так, в ноябре сразу пять подмосковных предприятий приняли участие в BUILD PRO EXPO 2023 в Узбекистане. Это компании из Воскресенска, Чехова, Люберец и Сергиево-Посадского округа.


Самой масштабной для региона по числу участников в 2023-м стала международная выставка GULFOOD-2023, куда отправились 20 компаний региона. 14 из них заключили 46 экспортных контрактов на 4,7 млн долларов.

Участниками восьми бизнес-миссий стали 60 предприятий.

Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них рассказывается на сайте.

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В Подмосковье будет увеличено производство кислородных концентраторов
11 января 2024, 15:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье за счёт программы импортозамещения увеличат производство кислородных концентраторов.Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство планируют увеличить в рамках программы «Земля за 1 рубль».

«Инвестиции в проект компании «Интегра-РУС», который реализуют в городском округе Истра, составят около 17 млн рублей. За счет развития производства на предприятии будет дополнительно создано 13 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощность предприятия позволит выпускать до 6-7 кислородных концентраторов в год», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, на предприятии разрабатываются инновационные решения в области медицинского газоснабжения для лечебных учреждений во всех регионах России и странах ближнего зарубежья.

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Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует выпустить 200 тысяч единиц российских подшипников
11 января 2024, 14:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В 2024 году резидент ОЭЗ «Дубна» выпустит 200 тысяч единиц российских подшипников. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Дубне «Завод автомобильных подшипников № 1» начал замещать импортные автокомпоненты. В текущем году завод планирует произвести порядка 200 тысяч единиц отечественных автокомпонентов.

«Наша первая производственная площадка в 1,5 тысячи квадратных метров оснащена самым передовым оборудованием.Накануне нового года нам из Китая был отгружен вертикальный центр двухсторонней плоской шлифовки, который используется для скоростной шлифовки торцов подшипников и обеспечит самые высокие точностные параметры при их изготовлении. Также для проведения контроля качества мы создали на заводе современную лабораторию», - поделился гендиректор завода Сергей Ненадкевич.

Стоит отметить, что в 2024 году также планируется расширении территории предприятия, построив второе здание площадью 1,45 тыс. кв. метра.

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Аналитик Раманинов заявил о скором укреплении рубля
11 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/prim91

Аналитик Сергей Раманинов заявил, что рубль вполне ещё может укрепиться в ближайшее время.
При этом, он отметил, что доллар может снизиться до 85 рублей.

«Но не слишком — до 85 рублей за доллар. ЦБ РФ в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты, что также является фактором за возможное укрепление рубля», — пояснил в беседе с RT Раманинов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявлял, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95 рублей. Он отмечал, что спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.

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Минфин РФ возобновит продажи валюты и золота
Минфин с 15 января возобновит продажу валюты на 4,1 млрд рублей в день
11 января 2024, 13:30

Фото: iStock/ipopba

Минфин России собирается с 15 января по 6 февраля ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму 4,1 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своём сайте.
Отмечается, что такое решение было принято Минфином в связи с отклонением фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого за декабрь объёма. Таким образом, отклонения составили минус 199,9 миллиарда рублей.

Продажи валюты и золота возобновятся впервые с августа прошлого года, когда было принято решение вернуться к закупкам валюты и золота в ФНБ. По графику, до 12 января Минфин ежедневно приобретает из за 11,7 миллиардов рублей.

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#россия
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Министерство финансов с 15 января направит на продажу валюты 69,1 млрд рублей
11 января 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов РФ с 15 января перейдёт к продажам валюты. С этого дня и до 6 февраля на эти цели, согласно бюджетному правилу, будет направлено 69,1 миллиарда рублей.
Такая мера вызвана тем, что доходы бюджета страны от нефтегазовой отрасли в декабре прошлого года оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогнозируемых, поясняется на официальном сайте Минфина. За период с 15 января по 6 февраля 2024 года ежедневный объём продаж валюты составит 4,1 миллиарда рублей, указано в материале.

Согласно действующему бюджетному правилу, министерство финансов отчисляет в Фонд национальной безопасности страны дополнительные доходы от экспортных операций по нефти и газу. В январе нынешнего года эта сумма прогнозируется в размере 130,8 миллиарда рублей. При этом российские власти отказались от использования валют недружественных стран, поэтому для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото.

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Азербайджан поставил в Россию полтора миллиона яиц
Россельхознадзор: РФ получила от Азербайджана 1,5 млн пищевых яиц
11 января 2024, 12:53

Фото: iStock/Chalabala

Азербайджан поставил в Россию уже 1,5 миллиона штук яиц. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что по состоянию на 11 января в Россию поступило в общей сложности 90,63 тонны азербайджанских пищевых яиц.

Последняя, четвёртая партия продукции, поступила в страну 11 января. Она составила 306 тысяч штук яиц, или 18,63 тонны.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что по прибытии партии на склад временного хранения, был проведён отбор проб для обеспечения качества и безопасности поступивших яиц.

Напомним, что первая партия яиц была доставлена 19 декабря в объёме 36 тонн.

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#яйца
#россия
#азербайджан
#экономика
#россельхознадзор
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Паника, грипп и ключевая ставка: Эксперт объяснил, почему яйца в РФ больше не подешевеют
Эксперт Давлеев объяснил рост цен на яйца: дело в производстве
11 января 2024, 11:46

Фото: IStock/amenic181

Власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
При этом, накануне в Росптицесоюзе заявили, что зарубежные поставки вряд ли серьёзно повлияют на ценообразование яиц в России, поскольку текущая стоимость товара является нормальной, а закупочные цены на продукцию из Турции и Азербайджана не ниже российских. И как рассказал «Радио 1» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев, проблема высоких цен на яйца образовалась из-за потребительской паники, общего удорожания яиц во всём мире и нехватки мощностей производства.
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Ссылаясь на доклад Rabobank, специалист отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всем мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина удорожания яиц, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.
«Основной фактор, который разогрел тематику яиц – обострённый интерес СМИ к этой тематике, который привёл сначала к ажиотажу, а потом к панике среди покупателей. Потребительская паника как нарастающий снежный ком заставляла людей покупать яйца впрок, а яйца хранятся всего 90 дней. Поэтому превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», — отметил собеседник.
При этом Давлеев напомнил, что по данным международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах и составила 1,13 доллара. В Азербайджане и Турции, откуда РФ завозит яйца, цена одного десятка достигала 1,49 и 1,51 доллара.
«То есть по определению яйцо из этих стран, которое будет заходить в Россию, будет дороже. И сюда мы ещё добавляем логистические расходы», — сказал он.
Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
Эксперт подчеркнул, что решить проблему можно не дополнительным импортом, а увеличением мощностей производств. Однако для этого нужны большие инвестиции, которые невозможны при ключевой ставке в 16%.
«Проблему надо было решать и можно ещё решить путём увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца. То есть поставлять столовое яйцо в розницу непосредственно для потребителей, а для сектора промышленной переработки поставлять уже переработанное яйцо. Для этого нужно создавать условия для яичных предприятий и инвестировать в глубокую переработку, а это дорогое удовольствие, не все себе могут позволить, поскольку рентабельность производства яйца крайне низкая, – от пяти до восьми процентов в лучшем случае. При ключевой ставке в 16 процентов этого себе позволить никто не может», — заключил Давлеев.
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#россия
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За 2023 год количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %
11 января 2024, 10:50

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Владислав Мурашов: по итогам 2023 года количество сетевых торговых объектов в Подмосковье выросло на 31 %. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедший год в Московской области было открыто более 500 объектов ведущих торговых сетей.

«Порядка 20 федеральных и региональных торговых сетей осуществляют свою деятельность в Подмосковье. Обеспеченность торговыми объектами в Московской области очень важна, от нее во многом зависит комфорт жителей. Особенной популярностью сегодня пользуются маркетплейсы. В 2023 году открыт 41 ПВЗ», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что больше всего новых точек за прошедший год появилось у таких региональных сетей, как «Пятерочка», «ВкусВилл», «Бристоль», «Красное и белое», «Чижик», «Магнит», «Fix Price» и «Винлаб».

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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе
11 января 2024, 10:42

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Заявку на субсидию для компенсации затрат на развитие бизнеса по франшизе могут подать предприниматели Московской области с четверга, 11 января, на эти цели власти выделили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидию могут получить владельцы малого и среднего бизнеса, компенсация идет на приобретение оборудования, аренду, коммунальные платежи. Субсидия может составлять не более 50% затрат, при этом для региональных франшиз максимальная сумма выплаты — 1 млн рублей, для прочих — 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн — на инвестиционном портале Подмосковья. Заявки принимаются в течение года.

В министерстве отметили, что в минувшем году такой поддержкой воспользовались 93 предпринимателя, общая сумма компенсаций составила 40 млн рублей.

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