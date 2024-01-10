В Подмосковье будут действовать новые правила розничной торговли пива

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С января 2024 года вступают в силу новые правила розничной торговли пивом и слабоалкогольной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новые правила вступят в силу с 15 января 2024 года. На предприятиях будут устанавливаться кеги на краны и при продаже напитков из нее на разлив продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».
Кроме этого, чтобы предприниматели смогли продолжить работать, но уже с новыми условиями, им необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки и активировать соответствующую товарную группу.
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«Благодаря комплексному взаимодействию регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия с розничными продавцами пива и других слабоалкогольных напитков в рамках информационно-просветительской работы по продвижению практик ответственного потребления и контроля посредством системы маркировки «Честный знак», потребитель сможет не сомневаться в легальности приобретаемого товара», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева