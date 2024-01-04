В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На рынке Одинцовское Подворье подвели итоги ежегодного конкурса среди предпринимателей на лучший новогодний костюм и самое красивое торговое место. Об этом рассказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый год конкурс собирает множество участников и зрителей. Он уже стал в Одинцове настоящей традицией. Такие события создают атмосферу сказки и привлекают внимание жителей к торговым объектам. Подобные конкурсы проводят во многих муниципалитетах региона – выбирают лучшие предприятия общепита или торговли в разных номинациях. Для победителей обязательно предусмотрены призы», – отметил Мурашов.По его словам, участники конкурса показали мастерство и творческий подход к созданию новогодних образов. Каждый старался внести «изюминку» в свой костюм и оригинально украсить торговое место.
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