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В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка

04 января 2024, 18:12
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На рынке Одинцовское Подворье подвели итоги ежегодного конкурса среди предпринимателей на лучший новогодний костюм и самое красивое торговое место. Об этом рассказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый год конкурс собирает множество участников и зрителей. Он уже стал в Одинцове настоящей традицией. Такие события создают атмосферу сказки и привлекают внимание жителей к торговым объектам. Подобные конкурсы проводят во многих муниципалитетах региона – выбирают лучшие предприятия общепита или торговли в разных номинациях. Для победителей обязательно предусмотрены призы», – отметил Мурашов.
По его словам, участники конкурса показали мастерство и творческий подход к созданию новогодних образов. Каждый старался внести «изюминку» в свой костюм и оригинально украсить торговое место.

Ценные подарки победителям конкурса вручили Дед Мороз и Снегурочка.

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Россиянам рассказали, как завести автомобиль в мороз
«Российская газета» посоветовала, как завести автомобиль в мороз
04 января 2024, 17:40

Фото: iStock/Milan Krasula

В период сильных морозов следует внимательнее относится к своему автомобилю. «Российская газета» ​перечислила правила, которые позволят завести машину в холода.
Отмечается, что прежде чем завести двигатель, следует проверить уровень масла в нём, а затем убедиться в достаточности количества антифриза в системе охлаждения.

Также нельзя включать дополнительные электрические нагрузки, такие как обогреватели, фары, радио и другие во время прогрева двигателя. Если последовать этому совету, удастся снизить нагрузку на аккумулятор при начале поездки.

Кроме того, не рекомендуется держать ключ в положении «стартер» дольше 10 секунд. Вместо этого лучше подождать пару секунд и повторить запуск.

Прежде чем начинать движение, нужно позволить двигателю достаточно прогреться – это подготовит масло и другие жидкости внутри авто к полноценной работе.

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В Егорьевске завершили капремонт поликлиники 1980-х годов постройки
04 января 2024, 17:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Егорьевске завершён капитальный ремонт поликлиники №3 Егорьевской центральной районной больницы на Жуковой горе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание было построено в 80-е годы ХХ века. Строительно-монтажные работы начались весной 2022 года. В медучреждении отреставрирован фасад, заменены инженерные коммуникации, проведены общестроительные работы, установлены новые пластиковые окна. Помимо этого, выполнена чистовая отделка внутренних помещений, благоустроена прилегающая территория.

В пресс-службе добавили, что все этапы капремонта сопровождали эксперты подведомственного министерству Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Для проведения строительного контроля они совершили более 160 выездов на объект.

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В Серпухове продолжается Рождественская сказка Федерации бокса России
04 января 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В Серпухове продолжается «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об итогах шестого дня праздника «Радио 1» рассказали в пресс-службе Федерации.
Несмотря на морозы новогодняя Ёлка собрала в шестой день проведения огромное количество гостей. Они поделились своими впечатлениями и отметили, что никакие холода им не страшны на таком замечательном мероприятии.

4 января для гостей праздника провели мастер-класс четырёхкратный чемпион России, победитель Европейских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы Альберт Селимов и бывший чемпион мира WBA и IBF Денис Лебедев.

Селимов отметил, что проведение таких мероприятий позволяет привить молодому поколению любовь к спорту, что в итоге поможет всей России стать более спортивной страной.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» будет открыта для посетителей ещё четыре дня, до 8 января.

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В Подмосковье утром наблюдали зимнее солнечное гало
04 января 2024, 13:35

Фото: Полина Челенко

Жители Красногорска стали свидетелями красивого и редкого природного явления – зимнего солнечного гало. Утром 4 января температура в городском округе опустилась до -29°С. Фотографии сделали владельцы собак, гулявшие с питомцами в Парке культуры и отдыха «Губайловский».
Солнечного гало – это оптическое явление, которое характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Своим появлением оно обязано множеству кристаллов замёрзшей воды, которые находятся в перистых облаках на высоте от 6 до 10 км. Лучи солнца при этом проходят через ледяные частицы в форме шестиугольной призмы, и преломляются от их граней.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы в Подмосковье продержатся до конца новогодних праздников.

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В Москве две ночи подряд сохраняется самая низкая температура за семь лет
Метеоролог Старков: в Москве отмечается самая низкая за семь лет температура
04 января 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за последние семь лет. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Он отметил, что рано утром 4 января на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в -27 градусов. Такой показатель в этот день последний раз был отмечен порядка полувека назад, а именно, в 1982 году.

При этом собеседник RT подчеркнул, что в данный момент сильные морозы достигли кульминации, поэтому ещё большего повышения температуры ждать не следует.

По словам Старкова, морозы пойдут на спад, но потепление будет приходить крайне медленно. Постепенно ночная температура будет уходить от отметки в -25 градусов, а днём температура воздуха начнёт превышать -20 градусов. При этом, несмотря на потепление, средняя температура по-прежнему будет на 12-15 градусов ниже климатической нормы.

В заключение метеоролог отметил, что первый в этом сезоне снег ожидается в субботу, а возвращение температуры к норме произойдёт в первые рабочие дни.

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#метеоролог
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Определён перечень подмосковных опорных населённых пунктов
04 января 2024, 13:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области определили опорные населённые пункты региона и прилегающие территории. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов со ссылкой на соответствующее постановление.
«Постановление разработано для реализации инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Оно было утверждено распоряжением российского правительства. Утверждение этого перечня позволит разработать долгосрочные планы социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий», – отметил зампред.
Всего в списке – 11 опорных населённых пунктов Московской области. Это Луховицы, Волоколамск, Шатура, Истра, Серебряные Пруды, Лотошино, Зарайск, Руза, Шаховская, Талдом и Можайск, а также 2 028 прилегающих территорий.

Перечень составлен на основе предложений муниципалитетов при участии Минсельхоза России.



Под опорным понимается населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого ускоренными темпами развивается инфраструктура образования, доступной медицинской помощи и услуг в сфере культуры.

Финансирование создания и модернизации объектов инфраструктуры опорных населённых пунктов будет рассматриваться в приоритетном порядке при реализации 16 государственных программ России.

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#минсельхозпрод мо
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Маркетолог Тришкина рассказала, как россиян побуждают к покупкам в праздники
04 января 2024, 12:52

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Маркетолог и предприниматель Людмила Тришкина в беседе с RuNews24.ru рассказала, как в период новогодних праздников россиян побуждают к дополнительным тратам.
По её словам, не только потребители, но и бизнес-индустрия заранее готовится к новогодним праздникам, тщательно продумывая украшение помещения, которое занимает магазин, дизайн пакетов и специальные предложения. Это связано с тем, что именно в праздничное время люди готовы отдавать дополнительные средства за эмоции и ощущение праздника.

Собеседница RuNews24.ru привела несколько способов привлечения клиентов в праздники, которыми пользуются представители бизнеса.

  1. Украшение помещения заведения и его входной группы. Посетителей привлечёт обновлённый дизайн, они захотят сфотографироваться и провести время в стильном месте;
  2. Обновление меню. Внесение в перечень блюд таких напитков как глинтвейн или пунш позволит вызвать интерес у покупателей;
  3. Организация беспроигрышных лотерей в период новогодних каникул;
  4. Поощрение фотосессий с отметкой заведения в соцсетях. Авторы лучших снимков могут получить некое вознаграждение;
  5. Небольшие подарки в виде мерча заведения, которые вручаются каждому гостю;
  6. Размещение дополнительных товаров, создающих новогоднее настроение. Это могут быть гирлянды, свечи, тематические открытки;
  7. Объединение разных заведений для проведения совместных акций.
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Депутат Хинштейн сообщил о назначении нового начальника московского главка Росгвардии
04 января 2024, 12:00

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Генерал-майор Василий Сонин стал новым начальником Главного управления Росгвардии по городу Москве. Его назначил президент Владимир Путин, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Ранее он руководил Росгвардией Подмосковья, выведя областной главк на лидерские позиции внутри ведомства», – написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Как отметил депутат, назначение произошло 4 января. Указ пока не опубликован. На сайте столичного управления Росгвардии начальником числится генерал-майор Виктор Дикевич. Сонин указан в качестве начальника на сайте управления Росгвардии по Московской области.

Согласно справке на сайте подмосковного управления, Сонину 46 лет. На должность начальника Росгвардии по Московской области был назначен в марте 2022 года.

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#госдума
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Российские самолеты МС-21 и Superjet объединятся под общим брендом
04 января 2024, 11:50

Фото: iStock/Diy1

Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet, возможно, объединят под общий авиационный бренд. Итоговое решение по данному вопросу объявят в ближайшее время.
Об рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».

«Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», - заявил Денис Мантуров, когда отвечал на вопрос, планируется ли создание единого авиационного бренда.
О вероятном переводе гражданских самолетов под один бренд в августе 2022 года рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. Также глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что самолет SJ100, возможно, сменит название.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

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