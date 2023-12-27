Новый птицеводческий селекционно-племенной комплекс достроили в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Подмосковье завершено строительство нового птицеводческого селекционно-племенного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый птицеводческий комплекс построили в Сергиево-Посадском городском округе.
Помимо этого, на базе комплекса будет применяться биологическая защита и технология «пусто-занято», которая обеспечивает переменное использование птичников и дезинфекцию после каждой реализации содержащегося поголовья.
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«Проект направлен на снижение зависимости российских птицеводов от импорта племенного материала. Этот комплекс не только поднимает отрасль птицеводства на новый уровень, но и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В результате реализации проекта создано более 200 рабочих мест», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
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Мира Полтева