Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье провели более 85 тыс. исследований молочной продукции

В Подмосковье провели более 85 тыс. исследований молочной продукции

19 августа 2024, 17:34
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Свыше 85 тысяч лабораторных исследований молока и молочных продуктов провели ветеринарно-санитарные эксперты государственной ветслужба Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«С начала 2024 года было проведено 85 111 исследований 36 998 проб молочной продукции и молока на кислотность и выявление фальсификаций: добавление крахмала, соды, механических примесей, а также на уровень радиации», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты определяли процент содержания жира и белка, плотность молока, а также проверяли запах, вкус, цвет и консистенцию.



По итогам проверок из продажи было изъято 1,3 кг молочной продукции из-за обнаруженного в составе крахмала.

Читайте также:

В Подмосковье более чем на четверть выросло производство специй и приправ

В Домодедове построят производство кормов для зоопарковых животных

В Подмосковье провели более 3,7 тыс. исследований состава арбузов и дынь
#минсельхозпрод мо
#молочная продукция
#молоко
#проверки
#исследование
#московская область
#подмосковье
Подмосковные предприниматели теперь могут заключить договор на вывоз ТКО онлайн
19 августа 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сервис размещён на региональном портале госуслуг. Там же можно найти список необходимых документов. Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – 15 рабочих дней. Результат можно получить через личный кабинет.
«Вместе с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Мингосуправления Подмосковья создали новый сервис для бизнеса. Сегодня его запустили в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора. Затем планируем подключить к сервису других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм достаточно простой и прозрачный. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателям нужно будет заполнить форму и приложить необходимые документы. Региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Затем он принимает решение по заявлению, подпишет договор и направит предпринимателю. В случае отказа будет указана его причина.

Читайте также:

В Ленинском округе выявили около 200 нарушений в перевозках стройотходов

Жителям Подмосковья стало легче узнать дату обслуживания газового оборудования

Подмосковная система «Безопасный регион» выявила в июле 2 тыс. незаконных граффити
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#владислав мурашов
#минчистоты
#мининвест мо
#тко
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воскресенске запустят производство лакокрасочных и огнезащитных материалов
19 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/Albert_Karimov

Завод по производству лакокрасочной продукции и огнеупорных полов построят в Воскресенске, участок инвестор — ПК «Евротон» — получил на льготных условиях по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию проекта составит свыше 46 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2027 году. Ежегодно на предприятии будут выпускать от 1,2 тыс. до 2,4 тыс. тонн продукции», — отметила зампред правительства региона — глава областного Мининвества Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что под реализацию этого проекта был передан участок площадью семь гектаров.

На заводе будут выпускать эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия, алкидные эмали, а также огнезащитные и наливные полы.

Читайте также:

Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже

Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России

В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
#воскресенск
#завод
#производство
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#минимущества
#наталья адигамова
#импортозамещение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет, который должен заменить «кукурузник», обойдется втрое дороже
Стоимость самолета «Байкал» на замену Ан-2 выросла втрое
19 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/frentusha

Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.
Стоимость самолета «Байкал» (ЛМС-901), который заменит советский Ан-2, на 2025 год составит 455 млн рублей, трое выше изначальной стоимости в 120 млн рублей. Информация появилась в письме Государственной транспортной лизинговой компании потенциальным эксплуатантам, сообщает РБК.

Согласно письму, стоимость «Байкала» будет расти на 4% ежегодно и к 2032 году достигнет 587 млн рублей. Производитель отказался комментировать цены на «Байкал».

Цена самолета менялась неоднократно. Так в 2023 году вице-премьер Юрий Трутнев сообщал, что цена базовой модели возросла до 178 млн рублей. ВЭБ предложил ряд мер для снижения эксплуатационных расходов, включая субсидии на топливо и лизинговые платежи.

Сейчас конструкторы меняют иностранные комплектующие на российские аналоги, чтобы адаптировать самолет для эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Всего намерены закупить самолеты ЛМС-901 «Байкал», ЛМС-192 «Освей» и ТВРС-44 «Ладога», которые передадут в лизинг российским авиакомпаниям.

Читайте также:

США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT

Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры

В Superjob призвали учить IT-специальностям в детских садах
#самолет
#самолёты
#топливо
#субсидии
#цена
#цены
#услуги
#компании
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Аналитик Данина: наиболее перспективная работа в РФ в 2024 году в сфере IT
19 августа 2024, 06:09

Фото: iStock/g-stockstudio

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Об этом заявила эксперт рынка труда Наталья Данина, сообщает РИА Новости.
«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT. Это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры», – рассказала она.

В 2024 году также будут востребованы программисты, аналитики данных, менеджеры ИТ-проектов, специалисты технической поддержки и тестировщики, добивала она. По ее словам, рынок труда в ИТ-секторе несбалансирован. В результате наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и высокая конкуренция среди молодых профессионалов.

Кроме того, в России наметилась новый тренд на рабочие специальности. Аналитик объясняет желание перейти на рабочие специальности тем, что в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров, что ведет к повышению заработной платы.

Ранее российские СМИ сообщали, что работодатели стали чаще искать IT-специалистов со знанием китайского языка: с января по июль 2024 года спрос на таких сотрудников вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Читайте также:

США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT

Россияне назвали самые перспективные отрасли для карьеры

В Superjob призвали учить IT-специальностям в детских садах
#it
#профессии
#специалисты
#работа
#зарплата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России рассказали про огромный доход западных компаний от украинского конфликта
ВПК Запада заработал более миллиарда долларов на фоне украинского конфликта
19 августа 2024, 00:26

Фото: istockphoto / alfexe

Конфликт на Украине стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК), передает РИА Новости.
Журналисты напомнили, что ранее парламент Чехии обратил внимание на переплату в размере 61 миллиона долларов США при закупке боеприпасов. В результате ВСУ получили на 20 000 снарядов меньше.

По мнению экспертов, военно-промышленный комплекс больше заинтересован в финансовой выгоде, чем в реальных результатах. Как итог, покупатели из западных стран получают оружие с задержкой и превышение расходов на большие суммы.

Согласно агентству, при поддержке Украины финансируется более сотни военных производственных линий в 30 штатах США. Наибольшую выгоду приобрели такие корпорации, как Lockheed Martin (выручка в 2023 году – 67,6 миллиарда долларов), Northrop Grumman (39,3 миллиарда долларов), RTX (68,9 миллиарда долларов), Boeing (77,8 миллиарда долларов) и General Dynamics (42,3 миллиарда долларов).

Читайте также:

Зеленский и Сырский разошлись во мнении относительно атаки на Курскую область

Стали известные детали атаки ВСУ на Россию

FVP-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в Белгородской области
#оружие
#сша
#чехия
#украина
#поставки
#расходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роструд сформирует реестр работодателей с нелегальной занятостью
17 августа 2024, 02:34

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Роструд планирует формирование реестра работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости, передает РИА Новости на основе данных пресс-службы Минтруда.
Список будет формироваться с 1 января 2025 года. Перечень опубликуют на официальном сайте Роструда для общественности.

«В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками», – подчеркнули в Минтруде.

Ранее стало известно о предложении депутата Государственной Думы Сергея Каргинова платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном ​проживании мигрантов.

Читайте также:

«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

Минтруд РФ предложил индексировать пенсии самозанятым

В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам
#роструд
#профессии
#минтруд
#работодатель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье бизнесу с начала года предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
В Подмосковье бизнесу предоставили 98 объектов недвижимости за 1 рубль
16 августа 2024, 22:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представителям подмосковного бизнеса с начала года предоставили около 100 объектов недвижимости за 1 рубль.
Общий объём инвестиций в запуск этих проектов составит 268 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Всего предприниматели с начала года получили по льготной программе около 100 объектов недвижимости. Реализация этих проектов позволит создать около 300 рабочих мест. Узнать о доступных объектах предприниматели могут на инвестиционной карте Подмосковья. Сегодня на ней отображена информация о 190 объектах», – отметила Зиновьева.
Все объекты, которые предоставляются в аренду бизнесу, требуют масштабного ремонта или реконструкции. Именно поэтому действует льготная ставка.
«Так мы решаем сразу несколько экономически важных задач, в числе которых - создание новых предприятий, рабочих мест, налоговые поступления в бюджет и ввод в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. С начала этого года бизнес получил в аренду уже 98 объектов на территории 29 муниципалитетов», – пояснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По условиям программы, арендная плата в 1 рубль в год устанавливается в отношении объектов, износ которых превышает 80%. Другим условием является то, что бизнес берёт на себя обязательства в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года.

Читайте также:

В Дубне будут производить медоборудование для регулирования температуры тела

Подмосковные предприниматели смогут обсудить проблемы на приёме в Подольске

Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#мининвест мо
#минимущества
#земля за 1 рубль
#предприятие
#бизнес
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне будут производить медоборудование для регулирования температуры тела
16 августа 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Особой экономической зоне «Дубна» наладят производство медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Новым резидентом подмосковной ОЭЗ стала компания «Медмос-МТ». Она займётся разработкой и производством медоборудования для регулирования температуры тела человека. Инвестиции в проект составят 30 млн рублей. На предприятии создадут 15 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Терморегулирующее устройство «Гипотерм» применяется в таких областях медицины, как неврология, кардиология, травматология и неонатология. Оно незаменимо, например, при выхаживании ослабленных новорождённых.

Целенаправленное регулирование температуры – метод лечения, основанный на искусственном изменении температуры тела пациента для достижения необходимого терапевтического эффекта.

Читайте также:

Подмосковные предприниматели смогут обсудить проблемы на приёме в Подольске

Иностранные инвесторы вложат в новые подмосковные проекты более 136 млрд рублей

Московскую область признали лучшим экспортёром ЦФО
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Малиновое варенье прибавило в цене в России
16 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/Liudmyla Yaremenko

В пресс-службе ресурса «Чек Индекс» сообщили, что малиновое варенье подорожало за год в России.
Специалисты уточнили, что средний чек такого варенья вырос за год в магазинах на 7%, в онлайн-маркетах – на 9%.

«На фоне снижения садового урожая в домохозяйствах из-за весенних заморозков и меньшего объема зимних заготовок в этом году выше спрос на варенье из магазина. Это особенно отчётливо выражается в продажах консервированного малинового варенья в крупных городах, где растёт доля онлайн-покупок. Также выросли цены на товары для заготовок варенья», — приводит Газета.ру объяснения аналитиков.

Ранее кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» заявляла, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.

Читайте также:

«Провоцируют опухоли»: Врач назвала два признака смертельно опасного варенья

«С осторожностью»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять варенье

Жителям Подмосковья раскрыли пользу и способы хранения малины
#цены
#специалисты
#спрос
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф