В Подмосковье провели более 85 тыс. исследований молочной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 85 тысяч лабораторных исследований молока и молочных продуктов провели ветеринарно-санитарные эксперты государственной ветслужба Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
«С начала 2024 года было проведено 85 111 исследований 36 998 проб молочной продукции и молока на кислотность и выявление фальсификаций: добавление крахмала, соды, механических примесей, а также на уровень радиации», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты определяли процент содержания жира и белка, плотность молока, а также проверяли запах, вкус, цвет и консистенцию.
По итогам проверок из продажи было изъято 1,3 кг молочной продукции из-за обнаруженного в составе крахмала.
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Лев Каштанов