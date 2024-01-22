ООН открыла счет в Совкомбанке и начала проводить расчеты в рублях

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Организация Объединенных Наций открыла счет в одном из российских банков и впервые начала совершать операции в рублях. Информация следует из сообщения Совкомбанка.
Напомним, Совкомбанк является универсальным банком, который входит в ТОП-10 российских банков по объему активов. После начала спецоперации на Украине США и другие государства ввели «блокирующие» санкции против него и ряда других кредитных организаций.
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Екатерина Коршунова